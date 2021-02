El operativo marcha sin inconvenientes. El grupo que sigue es el de personas de más de 80 años y a continuación los mayores de 70. Lo cierto es que en estos grupos hay gente que tiene dificultades físicas o psíquicas que le impiden moverse de sus hogares y que comenzaron a preocuparse al escuchar que debían asistir a los vacunatorios cuando les llegue el turno.

Mayores o menores de 60 años que estén postrados, personas electrodependientes (quienes requieren un suministro eléctrico constante para sostener el equipamiento que los alimenta o suministra oxígeno, entre otros apoyos) serán vacunados en domicilio. Es importante que se registren en la página y oportunamente se indicará a este grupo cómo manejarse. Pero todos serán vacunados en el marco de la campaña, informaron desde Salud.

¿Qué pasa con los que no tienen PC o celu?

Todos los santafesinos deben registrarse previamente en la página https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio. Luego recibirán un correo electrónico donde se les confirmará lugar, día y hora del turno. Los que no tienen acceso a una computadora o celular para inscribirse pueden acercarse al centro de salud más cercano.

Se estima además que hay un 1% de personas que no tienen actualizado el DNI o mantienen la libreta cívica los que les dificulta la inscripción on line porque no pueden completar el formulario. También deben consultar en el efector más cercano.

Más de 100 mil anotados ayer

Hasta ayer se inscribieron más de 100 mil personas en el registro online de vacunación contra el Coronavirus, en el marco del plan Santa Fe Vacuna.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, señaló que “el registro tiene como propósito saber cuántos santafesinos y santafesinas desean vacunarse; y, asimismo, brindar los turnos para la vacunación, de acuerdo a cada grupo y según las edades”.

En esta etapa se comenzará a inocular a los mayores de 70 años, pero una vez que esté cubierto la totalidad del personal de Salud de toda la provincia, destacó la funcionaria. Los adultos mayores podrían empezar a vacunarse la semana próxima.