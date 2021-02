“En Santa Fe no es que se vacunó gente a la que no le correspondía, sino que se priorizó equivocadamente a personal de salud que no estaba expuesto como sí lo estaban otros. No se controló como se debía controlar, sobre todo teniendo la escasez de vacunas que había”, expresó el representante del gremio que agrupa a los médicos de la provincia de Santa Fe, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", que se emite por LT8.