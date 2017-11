Carolina "Pampita" Ardohain se refirió al encuentro que tuvo con su ex, Benjamín Vicuña y sus respectivas parejas, Eugenia la China Suárez y Juan Pico Mónaco, este lunes en Uruguay durante el fin de semana largo.

Cuidadosa de la intimidad de sus hijos, la modelo dijo: "No esperaba que alguien sacara una foto, pero uno no lo puede controlar porque siempre alguien, con un teléfono, disfruta de ser paparazzi de momentos que son íntimos... No voy a explicar mucho. Yo ya dije que lo que tiene que ver con mis hijos, guardo su privacidad y la intimidad de la familia. No puedo dar detalles", manifestó la jurado del Bailando en nota con Este es el Show.

Y la notera fue por más. "Pero, ¿cómo fue el encuentro con la China Suárez?". Pampita contestó: "No hablo porque no me gusta que los otros hablen de mí, predico con el ejemplo. Yo no hablo y ojalá, con el tiempo, no se hable de mí tampoco porque no me gusta cuando lo hacen".

"Siempre estoy sonriente. La única prioridad son los chicos. Lo que me importa es cómo se crían mis hijos y quiero que sea en el mejor ambiente, con tranquilidad, respeto y amor... Con el papá estamos trabajando en eso", remarcó la modelo.

"No sabía que se iba registrar ese momento, no sólo en el bus del avión, sino en el hotel. Había un fotógrafo ahí adentro. Eso fue una sorpresa. Pero eso no se puede manejar, entonces, no hay que hacerse mucha mala sangre por eso... La prioridad siempre tiene que ser mis hijos", señaló.