Pamela Stupia se caracteriza por su versatilidad. Proveniente del mundo de la tecnología como hábitat natural, después de pasar gran parte de su carrera como periodista escribiendo para sitios abocados a esta temática, decidió inaugurar como una forma de pasar el tiempo y divertirse, su sitio web fashion-diaries.com, donde sube diariamente videos, tutoriales, artículos, relacionados a moda, tendencia, apps, maquillaje, series y comidas. Lo que no imaginaba era el boom que originaría y los miles de jóvenes que empezarían a seguirla.

Una de sus últimas novedades fue su libro, "14/7 El descubrimiento", la historia de cuatro adolescentes que inician una etapa en una nueva ciudad y escuela y unidas por el destino, conmocionó a toda una generación de centennials. El año pasado se presentó en la Feria del Libro de CABA, "fue increíble, estaba muy nerviosa porque fue la primer firma de libros y "14/7 El descubrimiento", había salido a la venta ese mismo día, de modo que no sabía que impacto iba a generar". Ya en la segunda presentación, habían puesto como límite la firma a 600 personas y a la media hora de empezar ya no había más números. Pamela estuvo firmando durante cinco horas sin parar.

Cuando las redes sociales no tenían el auge con el que cuentan hoy, Pamela ya escribía sobre tecnología. La aparición de las redes sociales la cambiaron y cambiaron la manera en que se relaciona con su público: "Son el único medio real para interactuar con la gente. Como periodista, trabajé en varios medios gráficos e incluso en digitales, no terminas de interactuar con el lector jamás. Leen tu nota y se van. Las redes sociales cambiaron eso, lo hicieron más personal".

"14/7 Fusión de ejes" llega a Rosario

La youtuber en literatura, desembarca en Rosario para presentar en la Feria Internacional del Libro, la segunda parte de la saga "14/7 Fusión de ejes", que salió a la venta en noviembre del año pasado. ¿Qué esperar del mismo? "Es un libro con mucha más acción, donde podemos ver a los personajes en una situación diferente y enfrentándose a algo más fuerte que los simples problemas escolares", contó Pamela para Clapps!

Hay quienes creen que con la fama que adquirieron las redes, la literatura para los jóvenes ha pasado a mejor vida. Sin embargo los libros de Pamela son una expresión de todo lo contrario, ella afirma que el hecho de "que existan redes sociales no significa que los chicos no lean, de hecho, creo que leen más que antes y creo que la propuesta de libros juveniles es mucho más amplia que hace años atrás". Justamente la Editorial Planeta -editorial que publica sus libros- tiene sus redes con el nombre "Los Chicos No Leen", justamente ironizando sobre el falso mito.

Ante todo: Amor

Hay una palabra que describe el laburo de Pamela y es amor. La bancan con todo el cariño del mundo sus montones de fans, para ella, "es una de las mejores cosas, porque me sorprendió en el camino. No fue algo que busqué cuando empecé con esto y lo disfruto, por eso me gustan las firmas de libros. Siempre leo los comentarios que me dejan en las redes, y me encanta conocerlos personalmente. De los más activos, sé sus nombres y hasta los reconozco cuando los veo en las firmas de libros". La siguen, la leen, la disfrutan. Los que ya la conocen no se perderán de su visita en Rosario. Los que aún no, esta es su oportunidad.

Además del aguante de sus fans, es amor lo que se percibe en el trabajo de Pamela. Lo que la moviliza y diviertees al mismo tiempo su estilo de vida. Para ella lo más importante es poder llevar como estandarte lo que a uno le apasiona. "La gran mayoría de nuestras horas del día las dedicamos a trabajar, así que trabajar de lo que nos gusta cambia todo. Siempre hago lo que me gusta y no lo tomo como una carga".

Parte III: ¿Qué se viene de Pamela Stupia?

En julio, sale "14/7 División de Alternos", que es el tercer libro y el final de esta historia. Es el mix perfecto entre los anteriores. Hay un salto en el tiempo, pasan cinco años desde Fusión de ejes y los personajes tienen 19 y 21 años, lo que cambia mucho la perspectiva. Hay mucha acción, se potencian las relaciones y pasan muchas, demasiadas cosas. Tiene la característica de ser un poco más largo que los demás. Además, contó para Clapps!: "En breve empiezo una nueva historia, que va a salir el año que viene".

INFO: Para inscribirse a la jornada "Mirada Joven" de la Feria Internacional del Libro en la que estará presente Pamela el 31 de mayo en el Centro Cultural Fontanarrosa podés entrar al siguiente link . Pame nos dejó con el suspenso, pero tenemos la suerte de que pronto nos va a estar visitando y podremos saber más de ella. Si sos seguidor de esta piba, que lleva siempre empilchada la última tendencia, en Clapps! tenemos sorpresita para vos, ya lo sabrás....





