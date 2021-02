Palleiro: "En la unidad y el diálogo genuino encontraremos el camino para la reconstrucción"

El dirigente lucifuercista también evaluó el pedido de la cúpula de la CGT de "anclar el salario" en medio de la discusión de un plan anti-inflacionario. "Sucede que con la pandemia todo el arco del movimiento obrero fue muy contenedor de sus masas, entendiendo que Argentina atravesaba una situación muy difícil. Es por eso que en este momento de reconstrucción también se entiende el reclamo de los trabajadores, que hoy deben ser escuchados por los políticos", analizó.

Por otra parte, Palleiro valoró el trabajo de Luz y Fuerza en el 2020, aunque admitió que "no fue fácil". "Como sindicato no somos ajenos al contexto, pero hemos sacado lo mejor de nuestra parte para los afiliados, jubilados y pensionados", indicó. Y agregó: "No solo nos enfocamos en la cuestión paritaria o de las condiciones de trabajo en general, sino que tuvimos una visión amplia y de cercanía. Por eso establecimos una campaña de vacunación intensiva casa por casa, en lo que se constituyó en un hecho inédito para un sindicato de Argentina".

Palleiro sostuvo por otra parte que "desde que Alberto Botto asumió la conducción de nuestro gremio fue muy claro: Luz y Fuerza no debía ser solo un sindicato que mirara nada más que a sus afiliados, por supesto que siempre son nuestra prioridad, pero decidimos dar un paso más con una mirada hacia la sociedad, colaborando con comedores y en muchos barrios donde el Estado muchas veces no llega. Es momento de tender puentes y así lo seguiremos haciendo", concluyó.