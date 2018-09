Una ONG busca construir un jardín de infantes

Hace nueve años, un grupo de mujeres solidarias comenzó un jardín de infantes para niños de tres y cuatro años en dos aulas prestadas, en el corazón de zona oeste. El lugar quedó chico muy rápido ante la gran demanda. Este año pudieron adquirir un terreno para, por fin, levantar una sede nueva y brindar a los niños la educación que se merecen.

Esta es la historia del Jardín Surcos que nació por la iniciativa de un grupo de exalumnas del colegio Mirasoles. La actividad fue creciendo y la necesidad de un nuevo jardín en la zona se convirtió en algo imperioso. Una deuda del Estado que está saldando la asociación Desarrollo y Promoción Social (Dyps)que se constituyó para amparar las actividades de Surcos.

Hace pocos meses se consiguió un terreno donde ya se demarcaron los cimientos para la construcción de una nueva sede para los chicos.

Mientras tanto Surcos funciona en aulas prestadas del Centro Educativo Cuatro Vientos, El Chajá 8790.

"Este jardín es muy especial", dijo Fabiana mamá de un nene de sala de tres. "No sólo educan a nuestros hijos, sino que también nos ayudan a nosotros porque acá funciona una Escuela de Padres", contó agradecida por las personas que dedican su tiempo, de forma desinteresada, para ayudar a los adultos en la ingente tarea de educar a sus hijos en un contexto de alta vulnerabilidad y violencia.

Y es que en esa zona los tiroteos y la inseguridad son moneda corriente. Ante esto las familias buscan que sus hijos no estén en la calle, y que reciban la educación necesaria para "ser personas de bien", como explicó Alejandra, otra mamá de salita de tres.

"El jardín se llama Surcos porque las docentes abren un surco en los niños para sembrar los valores que después les van a servir para ser buenas personas y eso es lo mejor que uno puede querer para su hijo", confesó la mujer.

"Lo que hacen por los chicos no tiene nombre. Acá les enseñan valores como el respeto, la solidaridad, la generosidad... A mí me enseñaron a dialogar con mis hijos y eso me ayudó mucho sobre todo con los adolescentes", continuó Alejandra que tiene dos hijos más grandes.

"Algo tienen que hacer para que esto crezca, y ojalá haya más jardines como este porque a mí me cambió la vida" expresó emocionada Yanina, una de las mamás que hace nueve años apostó por Surcos.

"A mí me alentaron mucho en el jardín y así pude terminar el secundario y empezar la carrera de Enfermería en la universidad. Estoy muy agradecida", expresó Yanina sonriente. "Tendría que haber muchos más jardines como estos porque están cambiando el barrio" remató la mujer que contó que las mamás hacen una noche entera de cola para poder inscribir a sus hijos en Surcos.

Cena solidaria

Para comenzar la construcción, se necesita todo tipo de ayuda. Por eso, las voluntarias del Jardín Surcos realizarán una cena a beneficio organizada por los colegios Los Arroyos, Mirasoles y Los Senderos. La cita es este sábado, a las 21, en avenida Real 9350. Las entradas ya están en venta. Para adquirirlas se puede llamar al 341 675-9098.