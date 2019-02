Zverev dio el "no" rotundo

Una mano. Alexander Zverev ayudó a Alemania a clasificar pero no irá a la final.

Lejos de atraer a los jugadores top, tal como era el objetivo, la nueva Copa Davis, los aleja. O al menos es eso lo que parece suceder en esta primera edición, que comenzó este fin de semana con la ronda preliminar y de cara a la ronda final que tendrá lugar en noviembre en Madrid. Ahora, la voz que resonó fue la del alemán Alexander Zverev, Nº 3 del mundo, quien anunció que no la va a jugar: "No hay nada en el mundo que me haga cambiar de opinión. No jugaré la Copa Davis en Madrid, lo siento. Creo que el nuevo formato no es bueno", dijo Sascha pese a jugar la ronda inicial y ayudar a su equipo a lograr el pasaje a la final.

Este fin de semana Alemania venció 5 a 0 a Hungría en Frankfurt y se garantizó estar en la definición en Madrid, en noviembre. Zverev le dio dos de los puntos de singles y luego confirmó que no irá a la gran cita. Y lo hizo con un argumento fuerte, que además es el que mantienen otras estrellas del tenis: "Creo que el nuevo formato es malo y espero que vuelva a cambiar. Siempre he jugado la Copa Davis en el sistema antiguo. Lo siento, pero los muchachos irán a Madrid sin mí". El Nº 3 del mundo es el primero en confirmar la ausencia, aunque dentro de los top ten serían varios los ausentes.

La nueva Davis llegó de la mano de los millones que aportó la empresa del futbolista Gerard Piqué, el Grupo Kosmos, que le propuso a la Federación Internacional este nuevo modelo que inmediatamente aceptó.

Sascha Zverev aclaró que tuiene buena relación con el defensor del Barsa pero eso no cambia su parecer: "Somos buenos amigos y con frecuencia nos hablamos. También cenamos juntos. Nos llevamos muy bien, es un gran tipo, pero no hay nadie en el mundo que me cambie la opinión para jugar en Madrid. Soy una persona adulta y tengo mi propia opinión", aseguró Zverev, de 21 años.

Hace unos días nada más, sumó críticas al nuevo formato, un nombre más que autorizado, el australiano Lleyton Hewitt, quien señaló "ridículo" el hecho de que Piqué se meta en el tenis. "Es como si yo quisiera cambiar las reglas de la Champions League", tiró el rubio.

Roger Federer y Novak Djokovic también fueron drásticos con el nuevo formato y sólo Rafael Nadal pidió "darle una oportunidad". Federer ya está descartado porque Suizas no clasificó. Djokovic y Nadal son una incógnita. ¿Jugarán?

