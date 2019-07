Zonales de lujo pero en Paraná

Una verdadera pena que las Categorías Agrupadas Federadas no disputen su 5ª fecha como estaba estipulado, este fin de semana en Rosario. El pedido de las autoridades del autódromo de desplazarles la fecha para agosto, ante el pedido del TC2000 y Rallycross de ocupar esa jornada, llevó al zonal a tener que mudarse a Paraná. Y el espectáculo que se armó con la presencia de muchos pilotos reconocidos a nivel nacional como invitados se corrió a 200 kilómetros. Igual, la presentación de los binomios del TA 1600 y la Clase 2 seduce para coronar un gran domingo.

En el TA1600 habrá nada menos que cinco campeones del Turismo Nacional Clase 2: el de Bigand Iván Saturni (2006), los de Villa Gobernador Gálvez Iván Ciccarelli (2009) y Alejandro Bucci (2017), Alfonso Domenech (2016, en el Saturni Racing) y Nicolás Posco (2018), piloto del Bucci Racing. A ellos se les agregan otros animadores constantes de la categoría del chapa-chapa, como Maximiliano Fontana, el de Sunchales Javier Penezone, el rosense Renzo Testa, el de Aldao Mariano Morini, Gabriel Scordia y el doctor santafesino Miguel Ciaurro.

Pero la Clase mayor del TN también aportará lo suyo, como el mendocino Julián Santero (también del Súper TC2000, donde fue 2º en Salta), el bermudense José Yannantuoni y Leonel Larrauri, que fue 2º en la última fecha del Rosendo Hernández y competirá en la Clase 2 con el 128 de uno de sus mecánicos, Jorge Loizate. El misionero es el líder y en la 3ª fecha del CAF en San Nicolás apareció sólo para correr el domingo y a bordo de un helicóptero desde Concordia, luego de atender el auto del baigorriense en la serie mañanera de la Clase 3 en Concordia. Ah! Llegó segundo partiendo en su serie desde el fondo porque no clasificó el sábado.

Otro que volverá a una pista es el aguerrido piloto de Las Parejas Alan Castellano. El primo del bicampeón del STC2000, Facundo Ardusso, ex Top Race y ex campeón de la FR Plus y FR Metropolitana, siempre es promesa de espectáculo. Junto a él habrá representantes del Turismo Pista como Santiago Robledo (Clase 3) y Luigi Melli (Clase 2).

En la Clase 2 hay que agregar a otros que saben lo que es ganar en el TN como Juan Manuel Passera y Juan Carlos Bertozzi. Cabe destacar también al ex-campeón de Turismo Grupo 2 y ex-TN Clase 2 Mauro Ivaldi, y a una gloria del TC4000 Santafesino como Fabián Cacho López. También estará presente el TC4000 Del Sur y el Promocional 850, cumpliendo con la quinta fecha de la temporada.

Los invitados correrán una final clasificatoria para que luego los titulares enhebren su propio destino en la competencia final. Será en Paraná nomás. A Rosario las Agrupadas recién vendrán en agosto, si no hay nuevos cambios.