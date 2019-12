Zárate está para jugar en Boca

Mientras las elecciones del próximo domingo movilizan a la masa societaria xeneize, con dimes y diretes, acusaciones y descargos, ataques y contraofensivas por doquier, el plantel de Boca Juniors entrenó ayer de cara al partido del domingo próximo ante Central con una novedad: Mauro Zárate trabajó a la par del resto y no tendría problemas para jugar en el Gigante de Arroyito, en el cierre del año futbolístico.

Zárate se había retirado de la práctica del lunes con señas inequívocas de una molestia en la pierna izquierda. Con Carlos Tevez desgarrado, el gesto de dolor de Mauro encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro.

Pero la cosa no pasó a mayores: ayer el delantero participó sin inconvenientes del fútbol en espacios reducidos que ordenó el DT. Esto no significa que vaya a ser titular el domingo en el partido ante los canallas, porque en el último tiempo Zárate perdió terreno en la consideración del entrenador xeneize, pero voces del cuerpo técnico aseguraron que el ex Vélez está a disposición y viajará a Rosario con la delegación de la entidad de la ribera.

Del resto del equipo que se perfila para tratar de mantener la punta de la Superliga no hay señales aún, aunque no se esperan demasiadas variantes.