El delantero de Central Fernando Zampedri se mostró entusiasmado por la disputa el domingo de un nuevo clásico ante Newell's y dijo que es un partido "donde siempre se juega diferente" al tiempo que planteó que "si el equipo es creativo, podemos ganar".

En rueda de prensa este mediodía en el predio de Arroyo Seco y a la hora de los pronósticos, Zampedri fijó posición: "Tenemos que tratar de mantener el arco en cero como el otro día. Es importante y nos venía costando. Lo conseguimos el fin de semana y si logramos ser un poco más creativos creo que nos vamos a quedar con el partido".

El atacante entrerriano dijo que "si uno juega mejor que el rival va a tener más chances de ganar. Es un clásico y siempre se juega diferente, va a estar trabado y venimos de convertir dos goles en el último jugado. Esperemos que esta vez se dé de la misma manera".

Sobre cómo se había encarado la semana previa al gran choque de la ciudad destacó: "Arrancamos una semana verdaderamente linda, todos sabemos lo que se vive en esta ciudad. Estoy contento por este partido, porque hay que disfrutarlo. Se hace corta y larga a la vez, queremos que llegue el domingo".

El atacante le dedicó un párrafo al empate sin goles en el Gigante ante Aldosivi y explicó: "Venimos de un partido donde no tuvimos buen juego pero la verdad que en el segundo tiempo llevamos al rival a su arco, con muchas ganas. Tuvimos muchas chances por afuera y no se pudo concretar el gol".

Acerca del tándem que forma ahora junto a Claudio Riaño, Zampedri destacó: "Nos sentimos bien con Riaño, hablamos mucho. Si Herrera ya está para jugar, el técnico decidirá quienes juegan adelante".



Al ser consultado sobre qué aspectos debia mejorar el equipo indicó: "Tenemos que tener paciencia y más volumen de juego. El último partido llegamos con más ganas que juego y si sumamos eso vamos a tener más posibilidades".

AHORA | Zampedri: "Lo que pasó la semana pasada ya quedó atrás, ya tuvimos una reunión y quedó todo claro. El club no posee deuda conmigo y se aclaró todo. Era un tema económico y mientras siga teniendo la posibilidad de vestir esta camiseta voy a dar el máximo"

La polémica con los dirigentes quedó atrás y así lo reflejó ante los periodistas: "Estoy cien por ciento enfocado en lo futbolístico, quisieron darme unos días y yo dije que no. A mi me gusta jugar al fútbol y el sábado quería estar. Me puse a disposición del técnico y él elegía si ponerme o no. Ya está resuelto y de acá en adelante que venga lo mejor".