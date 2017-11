Zampedri se hizo amonestar

Fernando Zampedri se hizo más protagonista en el final. El entrerriano anoche no anduvo derecho para el arco. Pero hizo el juego sucio que otras veces hace Marco Ruben y lo demostró sobre todo al final, cuando buscó las faltas e hizo correr el reloj en el adicional cuando el desdibujado Boca no paraba de apretar con diez en busca del heroico empate en el Gigante de Arroyito. Y el goleador canalla no olvidó tampoco su otra obligación, conjugando ambas cosas. Por eso, cuando se llegó al minuto 90 y el xeneize Agustín Rossi debía sacar del arco, se quedó delante suyo todo lo necesario consumando segundos y haciendo al fin que el árbitro Patricio Loustau lo amoneste. Con esa amarilla, el actual artillero auriazul llegó a la quinta, no jugará ante Independiente el próximo sábado en Avellaneda y, sobre todo, se "limpió" para el clásico ante Newell's, que será el domingo 10, a las 17, en el Gigante. El problema es que si el rojo llega a pasar en la semi de la Sudamericana mañana ante Libertad podría postergar el partido. De ser así se perdería el clásico.