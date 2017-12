La quinta tarjeta amarilla acumulada por Fernando Zampedri sigue acaparando el centro de la escena en Central. El delantero se quedó sin clásico porque hubo errores propios y ajenos. En Arroyito sigue habiendo cierto recelo a la hora de tocar este tema, ya que resulta muy espinoso. Incluso desde el departamento de prensa se informó ayer de manera diplomática que el delantero y entrenador Leo Fernández no iban a tomar contacto con los escasos medios que dieron el presente en el country. Quizá haya sido en señal que no desean echar más leña al fuego. La mañana fue movida. Porque el vicepresidente segundo, Ricardo Carloni, arribó temprano al predio y citó al entrenador para charlar de este y otros temas más junto al director deportivo Mauro Cetto. Luego convocaron al Toro, quien además de estar triste sigue masticando bronca por perderse la fiesta más popular de la ciudad, para brindarle nuevas explicaciones de lo acontecido sobre la "respuesta errónea que nos dieron desde la Superliga".

"Fernando está mal porque no quería perderse el clásico por nada. Habla algo en las prácticas, pero está con impotencia. Sabe que se hizo amonestar contra Boca porque recibió una orden del club, que a la vez parece que fue mal asesorado por la Superliga", fue lo que esbozó con precisión una fuente canalla a este medio ayer a la tarde.

Lo concreto es que Fernández perdió una pieza valiosa para su estructura táctica de cara a lo que vendrá. Porque el partido ante Newell's puede marcar también el destino final del actual cuerpo técnico, que está al frente del grupo bajo la denominación de interinato tras la renuncia de Paolo Montero.

Quizá por ese motivo ayer a media mañana y poco antes de que finalizara la jornada, Carloni y Cetto se internaron en cámara lenta en la cancha número dos y llamaron al técnico "para charlar de todo un poco". Aunque el real tenor del diálogo fue el tema Zampedri. Porque el DT lo contaba para el derby. No obstante, la dirigencia ya no puede enmendar el error "por haber confiado en la palabra del CEO de la Superliga, quien nos dijo que Independiente podía pedir la postergación del partido intermedio a las finales" cuando el reglamento decía otra cosa.

La reunión duró apenas unos minutos y en todo momento se lo vio al vicepresidente segundo hacer gestos con sus manos como tratando de argumentar lo que pasó, ya que Carloni era uno de los que más insistió con que el encuentro entre Independiente y Central no corría peligro de posponerse porque así se lo aseguraron desde la propia Superliga.

Una vez que la mesa de diálogo llegó a final, Fernández giró y se fue junto a sus colaboradores con cara de pocos amigos. Incluso no quiso tocar este tema cuando este medio intentó consultarlo al pasar. "No pasa nada. Fue una charla de varias cosas. Siempre estamos en contacto", declaró con altura y rostro fijo el entrenador canalla.

Después los directivos citaron a Zampedri. La escena se repitió. Por momentos, Carloni movía sus brazos sin cesar ante la figura de Cetto, quien por momentos brindó su repertorio ante el goleador canalla, quien no se lo veía nada convencido de lo que estaba escuchando. El cónclave fue más extenso que con el entrenador canalla. "Lo que pasa es que alguien del club le dijo que se hiciera amonestar. Habría que ver si el pibe también recibió orden de Leo (Fernández). Pero ya no sirve de nada buscar responsables si lo más importante es que no podrá jugar el clásico", afirmó una fuente con determinación.

Al final, lo que parecía un trámite formal terminó generando un verdadero dolor de cabeza. Y provocando discordia en todos los habitantes de Arroyito. La quinta amarilla acumulada por Fernando Zampedri no pasó para nada desapercibida.