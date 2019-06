Zampedri: "Fue una locura lo que hicieron con mi lesión"

¿Se te pasó la bronca por haberte enterado tarde que debías ir al quirófano?

Ahora sí, no me queda otra. Pero la verdad es que luego del cuarto estudio en este año, sumado a que venía de una lesión importante desde el partido con Gremio en el Gigante y que tenía encima los ligamentos del tobillo totalmente rotos, no fueron días fáciles de sobrellevar. Más aún cuando la semana pasada me dijeron que debía operarme. Me agarró por sorpresa porque en definitiva estuve varios meses jugando con los ligamentos rotos sin saberlo.

¿Es verdad que arrancaste a correr en las vacaciones y al día siguiente se te hinchó el tobillo?

Fue así, llamé a los kinesiólogos porque no daba más del dolor. Y me habían dicho que no tenía nada cuando me fui de vacaciones.

¿Sos consciente de que pusiste en riesgo tu carrera?

Sí, totalmente. Pero hoy en día soy consciente porque hasta que no vino el nuevo médico y me dijo lo que tenía, no sabía nada. No estaba enterado que era tan importante mi lesión. Lógico que otras personas pusieron en riesgo mi carrera. Fue una locura lo que pasó y lo que hicieron. Estuve todo el semestre mal y nadie me había dicho. Incluso, después de la operación no sé cómo quedará todo. Ojalá que bien por supuesto. Pero es un tema muy complicado.

Jugaste roto en definitiva.

Claro. Y todo un semestre. Una locura bárbara. No se entiende cómo es que no me avisaron o no se dieron cuenta. Me trataban de una lesión que no era o no tenía.

¿Tenés miedo de cómo vas a quedar luego de la operación?

Miedo no porque confío mucho en el nuevo médico que llegó al club (Hernán Giuria). Aunque aún trato de asimilar todo lo que me pasó porque es grave. Pero a la vez miro hacia adelante con optimismo y pienso en que la recuperación saldrá muy bien.

¿Estás más tranquilo que Cocca decidió cambiar al médico?

Lo que sé, es que cuando vi por primera vez al nuevo médico me resultó muy chocante que enseguida me comente que lo mío requería de una inmediata operación. No entendía nada. El médico recién llegaba y me daba como noticia que el problema era otro y no por el cual me trataban.

¿Qué te diagnosticaron los demás médicos que fuiste a consultar en su momento?

No entendían cómo estaba jugando estando el tobillo así.

¿Por qué jugabas?

Porque me decían que sólo tenía un pequeño problema y no que tenía los ligamentos rotos o el hueso comido. Incluso hasta llegué a dudar de mí porque no comprendía cómo me caía a cada rato cuando pisaba. Me llegué a cuestionar si el verdadero problema era yo realmente. Me tocaban y me caía solo. Notaba que tenía algo, pero había gente que me decía que no era nada y por eso seguía.

¿Qué más te decía el médico Diez?

Que era un problema que se iba a solucionar solo.....

¿El deseo de jugar hizo que te expusieras a tantas infiltraciones?

Obviamente fue así. Pero eso lo hice hasta la final de la Copa Argentina. Luego me recuperé en la pretemporada. Lo que pasó fue que me resentí cuando jugamos con Gremio en el Gigante. Choqué con Kannemann y me volví a romper el tobillo. Seguí jugando e incluso marqué el gol. Pero no podía ni pisar esa noche. Y al otro día ni te cuento.

¿Esa noche te diste cuenta que te lesionaste?

Sí, fue automático porque el tobillo era como que se iba a para todos lados. Algo más tenía que una simple lesión. Pero no quería salir. Aunque después nunca me recuperé... claro... nunca me dieron un parte médico con lo que realmente tenía.

¿Sabés que no es normal que se le pifie tanto en el diagnóstico, sobre todo un deportista de alto rendimiento?

Y...confiaba en lo que me decían. Pero sí, estas cosas en el fútbol pasan muy pocas veces. O casi nunca diría. Es inentendible lo que me pasó. Hasta hoy en día no le encuentro respuesta a lo que me pasó. O en realidad a cómo le erraron tanto. No sé que pasó sinceramente.

¿Hablaste con Diez?

Sí, ya lo hice.

¿Y?

Lo que tengo en claro es que acá pasó algo gravísimo. Hoy lo tomo con más tranquilidad pero los primeros días no me quería cruzar con nadie. Estaba recaliente. Pero bueno, ahora hay que pensar en lo que vendrá.

¿Fue muy de principiante el diagnóstico que te dieron?

Muy amateur. Ni en un club de barrio pasa esto. Aunque ahora solo pienso en positivo.

¿Qué te generó la llegada de Giuria como responsable del plantel?

Confianza porque vino y enseguida me dijo que lo mío era otra cosa y ciento por ciento para operar. Imagino que para él también habrá sido chocante ese momento porque recién nos veía. La verdad es que ahora que pasó todo le agradezco mucho.

¿Es cierto que hablaste con Cocca y te ayudó?

Sí, hablamos y me di mucho ánimo. Me decía que algo tenía porque no era normal. Siempre estuvo a mi lado. Me habló y tranquilizó mucho también. En este aspecto debo agradecer a Diego, al cuerpo médico y los dirigentes porque me dieron todo su apoyo en un momento duro desde lo personal.

¿Sabés que muchos hinchas te cuestionaban porque no rendías y argumentaban que no jugabas bien porque se había frustrado el pase a Independiente?

Al hincha lo entiendo porque esperaba mucho más de mí. Se enojaba con razón desde el punto de vista que no estaba rindiendo. Pero yo también estaba caliente conmigo mismo. No podía comprender cómo estaba tan bajo de nivel y cómo pisaba. Me dolía el tobillo y encima me caía solo. Me decían que no tenía nada... y pensar que estaba todo roto. Hoy gracias a Dios miro hacia adelante y sé que no rendí realmente porque estaba lesionado, no por otra cosa.

Operaron al Toro un día antes de lo informado

La noticia causó sorpresa. Desde Rosario Central se había informado mediante las plataformas oficiales que el experimentado centrodelantero Fernando Zampedri "será intervenido de una inestabilidad y lesión osteocondral de tobillo izquierdo el martes 18 de septiembre".

Sin embargo, el hincha canalla se desayunó que el goleador fue operado ayer a la mañana en el sanatorio Mapaci. El parte formal que publicó el club en su web fue escueto, pero refleja que el atacante deberá afrontar de ahora en más un período de seis meses de recuperación para poder volver a las canchas. El Toro recibirá hoy mismo el alta médica.

Cocca no estuvo en la práctica

El plantel canalla retomó ayer los trabajos de pretemporada. El dato saliente es que el entrenador Diego Cocca estuvo ausente. Las diversas sesiones realizadas estuvieron a cargo del ayudante de campo Marcelo Goux y del preparador físico. Hoy habrá una nueva tarea en el country de Arroyo Seco.