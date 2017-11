Zamora sigue delicado

Julio Zamora se encuentra internado en Cochabamba tras sufrir dos infartos cerebrales, informó su hijo Brayan. El ex jugador de Newell's está delicado y su pronóstico es reservado, por eso sus familiares indicaron que "sólo resta esperar y que pasen estas horas críticas". La noticia repercutió con intensidad entre los hinchas leprosos que tienen al Negro (51 años) como una de las figuras dentro de la historia de la entidad.

Los familiares del Negro se contactaron con algunos amigos del ex atacante y solicitaron ayuda económica para solventar los gastos. "Sube la cuenta. Ayúdenme, por favor", dijo su hijo Marcos, quien contó que un amigo abrió una cuenta para aquellos que quieran colaborar en el Banco Nacional Nº 6500360737.

"Se le hizo otra tomografía, donde salió que tuvo dos infartos cerebrales en la parte posterior de la cabeza. Está bastante delicado, ahora sólo nos queda esperar. Son horas críticas, donde van a decir si el domingo (hoy) o lunes empieza con su recuperación o cómo se va a proseguir", relató uno de los hijos del DT de Real Potosí.

Zamora llegó el pasado martes a Cochabamba para ser internado en la clínica Aranjuez y someterse a una serie de estudios médicos luego de haber sufrido una descompensación el domingo durante el encuentro ante Universitario. En el cotejo, que terminó empatado (1-1), el Negro presentó dolores intensos de cabeza e inmediatamente fue trasladado a un centro de salud en Potosí para ser sometido a diferentes estudios.

Marco y Brayan, hijos del Negro, confirmaron que "se le hizo otra tomografía donde se comprobó que tuvo dos infartos cerebrales en la parte posterior de la cabeza, así que el profe está bien delicado".

A pesar del diagnóstico, el ex jugador de Newell's y actualmente técnico de Real Potosí, está consciente.

Fútbol con Sills



El plantel desarrolló ayer un entrenamiento de fútbol en el Coloso por espacio de una hora y Juan Ignacio Sills volvió a aparecer en el equipo principal. Un día antes, Juan Manuel Llop había señalado que era el futbolista con el que venía ensayando para reemplazar al desgarrado Nery Leyes.

Los futbolistas tendrán hoy libre y volverán a practicar mañana. Habrá apenas tres entrenam

ientos hasta jugar con Belgrano el viernes, por lo que Sills parece que será el elegido para jugar en el medio.Víctor Figueroa sintió una molestia en la rodilla durante la práctica del viernes y ayer se le dio descanso. En un principio, se considera que no tendrá inconvenientes para estar entre los titulares.Por su parte, Milton Valenzuela será el encargado de jugar por el suspendido Leonel Ferroni.