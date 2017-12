Zabaleta: "Sería espectacular poder volver a San Lorenzo"

Pablo Zabaleta, futbolista de West Ham de Inglaterra, aseguró que desea "volver" a San Lorenzo. "Mi deseo es volver a San Lorenzo. Sería algo espectacular, es de los pocos clubes a los cuales me gustaría volver porque me formó. Tengo que estar a la altura del club teniendo en cuenta de que es importante y también responder a la exigencia del fútbol argentino", afirmó el lateral derecho. "No quiero forzarme a tomar una decisión de la cual no esté seguro. Tuve una carrera muy buena y obviamente el deseo de volver a Argentina siempre está. Para el jugador argentino cuando se va al exterior siempre está la chance de regresar ", explicó Zabaleta.