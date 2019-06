Zabala no está al tanto pero vendría a jugar a Central

Diego Zabala puede sumarse en breve al plantel que comanda Diego Cocca por la gestión que está encabezando el empresario Christian Bragarnik. En tanto, Ovación le consultó ayer al volante derecho qué novedades tenía sobre la negociación. La respuesta fue contundente. “No sé más nada del tema”, expresó el uruguayo. El cuadro de situación marca que el jugador se enteró días atrás del interés de Central. Sin embargo, afirmó mientras descansa en su país que “no tuve más noticias”. Aunque las voces consultadas coincidieron en que la idea de todas las partes es que se sume pronto.

En Arroyito confían en que pasado mañana o el martes a más tardar podría llegar el primer refuerzo. El marco teórico indica que será Zabala. Por ahora, la dirigencia auriazul argumenta en off “no haber nada” en cuanto a la factible llegada de caras nuevas, más allá de que el próximo miércoles arrancará la pretemporada.

Cocca espera y desespera desde Capital Federal porque el tiempo pasa y los frentes siguen sin poder cerrarse por diversos motivos. El entrenador tiene el aval de su representante Bragarnik que llegarán los siete y ocho futbolistas que solicitó para armar su modelo. Zabala podría encabezar el pelotón que se sumará en cuestión de días. Pero para eso habrá que seguir esperando un poquito más. Sobre todo porque mañana en Unión, que tiene la mitad de la ficha del mediocampista, hay elecciones y la actual directiva no quiere mover las piezas del mercado porque podría atentar contra sus propios intereses si deja ir al moreno.

No obstante, el lunes sería el día clave. Porque podría quedar allanado el camino del tatengue y el jugador comenzaría su peregrinación hacia a estos lares. Sobre todo porque el volante ya avisó a su entorno íntimo que es momento de cambiar de aire y afrontar nuevos desafíos.

“No tuve más noticias de Central y por ahora no quiero pensar en nada porque quiero disfrutar las vacaciones”, expresó ayer Zabala en breve contacto con este medio. Aunque desde la capital provincial y Buenos Aires señalaron “que su llegada a Rosario es cuestión de tiempo”.

Mientras tanto, la directiva canalla sigue este tema con atención desde afuera porque hasta que no reciba el okey del empresario y representante del jugador no puede dar el paso oficial en busca de sumarlo como pidió como prioridad el técnico Diego Cocca. Aunque no habría que sorprenderse si el miércoles está en la ciudad.