Ya se juega el complemento en el Gigante: Central empata ante Defensa

En un partido sin demasiadas emociones, Central iguala en el Gigante sin goles frente a Defensa y Justicia . Hasta aquí se vio poco del canalla, que tuvo apenas un par de aproximaciones, pero no situaciones claras. Por supuesto de la de mayor claridad fue el gol de Gino Infantino, a los 36, pero el árbitro Nicolás Lamolina lo anuló por posición adelantada de Facundo Buonanotte , quien estaba un par de metros adelantados cuando partido el pelotazo largo de Lautaro Blanco .

Defensa tampoco logra conectarse en el juego. A tal punto que la única más o menos clara fue un zapatazo de aire de Colombo que se fue por encima del travesaño.

Jugada.JPG

En el complemento arrancó mejor el canalla. Al minuto de juego Candia encaró hacia el área y cayó, pero Lamolina entendió que no hubo falta. Igual el árbitro cobró off side del delantero, que no fue.

A los 3' Veliz también corrió de cara al arco, pero cuando remató el defensor Colombo se le interpuso justo, enviando la pelota al córner.

Defensa y Justicia también sufrió un gol anulado, por posición adelantada de Nicolás Fernández. En la jugada siguiente Central respondió, otra vez con Veliz, quien no llegó a conectar el centro a media altura de Blanco.