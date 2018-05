Ya piensa en Gimnasia

Newell's ya se prepara para lo que será la despedida en la Superliga. La presentación del lunes frente a Gimnasia, en La Plata, significará el punto final a la competencia en el torneo doméstico, donde el rojinegro anduvo a los tumbos y terminó redondeando una campaña regular a pesar de las enormes dificultades que tuvo que sortear a lo largo del extenso camino recorrido.

La base del equipo que Omar De Felippe utilizó el jueves por la noche en el triunfo ante Atlético Paranaense, por la Copa Sudamericana, será la que utilizará ante el Lobo si no aparece ningún inconveniente físico o molestia en algún jugador. De todas formas, hasta el mismo día del encuentro el técnico no entregará ninguna confirmación de los once elegidos.

No será un encuentro más sino uno de importancia para la Lepra pensando a futuro y en esa necesidad de conservar un promedio del descenso que le impida tener grandes preocupaciones más adelante. Hoy el rojinegro casi acumula la mitad de unidades que cosechó el campeón del certamen, Boca, y aún tiene pendiente una resolución de la cámara de apelaciones de la AFA, que debe decidir si le quitará o no puntos por el tema del libre deuda. Todo indicaría que la semana próxima saldría finalmente la demorada resolución.

Jugará por última vez en el torneo y le dirá adiós, lo mismo que algunos jugadores que comienzan a despedirse de la entidad porque se acerca la finalización de sus contratos (ver aparte). Claro que quedará un juego más antes de la despedida de la competencia en el primer semestre y será el próximo viernes frente a Deportivo Rincón, en este caso en el debut por la Copa Argentina.