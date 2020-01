Ya no miran para el mismo lado

De no mediar cambios de último momento, esta tarde en las oficinas de la Superliga está prevista una reunión entre todos los clubes que conforman la mesa directiva y en la que se analizarán los pasos a seguir con respecto a la confirmación del calendario o llamar a todas las entidades que participan del torneo para que emitan su voto sobre si optan o no por la postergación. En el cónclave se sentarán a charlar los representantes de los cinco grandes de Buenos Aires: Boca, River, San Lorenzo, Racing e Independiente, más Newell’s, Vélez, Defensa y Justicia, Estudiantes, Atlético Tucumán y Talleres. El foco del diálogo estará puesto en darle o no viabilidad a la consulta del resto de los clubes en la reunión del comité ejecutivo, que está pautada para mañana a las 13. Es decir: se respeta lo programado y arranca el viernes 24 o finalmente se posterga. Pasado en limpio: se hace lo que quiere la Superliga o triunfa la iniciativa que la AFA instaló la semana pasada a través de un contundente comunicado contra la cúpula de la Superliga.

En la reunión del comité ejecutivo la decisión la tomarán los representantes de los clubes, quienes tendrán la chance de votar a mano alzada para ver si quieren jugar como estaba pautado o demorar el inicio.

Juan José Concina, el secretario de Newell’s, será el representante de la institución en la reunión de hoy en Superliga y la moción que apoyará será primero escuchar y luego tomar una posición, pero estaría más cerca de dejar todo como está firmado y no realizar cambios. Mientras que Central ve con mejores ojos la postergación, siempre y cuando la mayoría de los clubes avale esta posibilidad. Al menos esa es la postura que dejó entrever públicamente el vicepresidente canalla Ricardo Carloni.

Si no hay cambios de último momento, algo que siempre puede pasar en cualquier elección del fútbol argentino, el boca de urna otorga como ganadores a los clubes que apoyan la moción de postergar el inicio de la Superliga por coincidir con el desarrollo del torneo Preolímpico Sub 23, que arrancará el próximo sábado en Colombia y será hasta el 9 de febrero. La solicitud en la que se apoya la AFA es que el Preolímpico le quita a varios equipos jugadores vitales para encarar un torneo de siete fechas en el que algunos equipos ya pueden quedar al borde de irse al descenso.

Si la Superliga se retrasa, el reinicio se trasladaría para el primer fin de semana de febrero y las dos primeras fechas (estaba programado jugar entre semana la fecha 18) se pasarían como cierre de campeonato. Es decir se arrancaría directamente por la fecha 19 y quedarían la 17 y 18 para después de disputar la 23. En el calendario original, Central tiene que jugar el viernes 24 de enero ante Huracán en el Gigante. Newell’s lo hará al día siguiente con Arsenal en Sarandí, por la fecha 17ª. El martes 28 de enero Newell’s será local de San Lorenzo y el jueves 30 el canalla visitará a Independiente en Avellaneda. De postergarse una semana se correría este cronograma de los dos primeros cotejos del 2020. Igual, los entrenadores Cocca y Kudelka trabajan para las fechas que están previstas. Lo que no se modificará es el partido postergado por la 14ª fecha entre Independiente y River, programado para el domingo 14 a las 19.10.