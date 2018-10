El DT y el 10. Sampaoli y Messi parecieron no congeniar durante la disputa del Mundial.

Jorge Sampaoli rompió el silencio luego de la eliminación de Argentina en el Mundial. El Zurdo brindó una entrevista al diario Marca de España y tocó todos los temas.

1.- Mascherano, en sus decisiones: "Lo tomo como una decisión honesta para que Argentina prosperara como grupo. Busqué todas las maneras para involucrar al grupo, para tratar de que el jugador se sacara la mochila de no ganar, esa ansiedad que les impedía desarrollarse individual y colectivamente. Una cosa era los entrenamientos, a un nivel altísimo, y otra los partidos, donde no podíamos sostener ese nivel de juego".

2.- Las críticas: "Fueron tan grandes como la expectativa que había. Llegué con el 95 por ciento de aprobación, pensando que podía darle a Argentina ese ansiado título con el más grande en la cancha. No se dio y vino la crítica. Pero no tengo rencor con nadie".

3.- El privilegio de dirigir a Messi: "Fue increíble. Verlo tan comprometido, sufriendo mucho cuando no se ganaba. Tener al mejor del mundo en tu equipo te obliga a una exigencia máxima. Y el resto debemos estar a su altura. Pero a veces se puede y a veces no. Tenerlo te obliga a no tener margen de error a la hora de ganar".

4.- Lo que dejó el Mundial 2018: "La selección fue un lugar de mucha tempestad, exigencia, obligación, inmediatez, donde nosotros y los jugadores estábamos obligados sólo a ganar y en esa tesitura fue muy duro hacerla fluida. La mochila que tenía este grupo era muy pesada, estábamos todos empujados a un camino de obligación en el que era difícil hacer surgir el talento. Sólo había una opción: ser campeones del mundo. Y con esa obligación, ante cualquier adversidad, todo era más complejo".

5.- El estilo trunco: "Me responsabilizo de que en la selección no pude generar mi estilo, lo que siento futbolísticamente y eso me servirá para el futuro, porque yo quiero disfrutar del juego".

6.- Francia campeón: "El Mundial lo terminó ganando un país casi al contraataque. Uno de mis candidatos, que era España, se quedó afuera rápido. El campeón ganó a base de recuperación y carreras largas. Los que amamos el juego estamos un paso atrás a la hora de competir. Hoy en día es mucho más fácil no dejar jugar y aprovechar alguna chance que proponer juego".

7.- El exitismo en el fútbol: "Hay cambios de entrenadores todos los domingos, se quiebran procesos... Y para generar grandes cambios, así como en la sociedad, se necesita respetar procesos. Si no, va a ser muy complejo todo. Imagínese a Messi, que viene de una estabilidad muy grande en su club de España. Allí maneja los tiempos... y llega a su país, Argentina, y tiene que ganar como sea, con una histeria colectiva muy grande. Así no se puede. Y si no gana, sabe que se le vienen muchas críticas. Así no se puede ni jugar ni disfrutar".

8.- El momento de Armani: "Ahora está en un gran momento, pero Caballero había tenido un gran nivel ante Italia, venía jugando y nos daba cosas, como el roce con el fútbol europeo que Armani no tenía. Armani nunca había enfrentado a jugadores europeos. El Mundial fue muy prematuro para nosotros. Nos clasificamos y rápidamente vino Rusia. No tuvimos tiempo para mucho, incluida la opción de ingreso de jugadores nuevos que no se quemaran para el futuro".

9.- Los dirigentes de la AFA: "Estoy agradecido por haberme dado la posibilidad de dirigir a la selección nacioanl. No tengo rencor hacia ellos porque me echaron. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también vive en este mundo de obligatoriedad, de necesidad, de inmediatez, en el que yo también estaba. ¿Qué le puedo reclamar a Chiqui si en parte es una víctima de la sociedad argentina exitista?".

10.- Su futuro como entrenador: "Estoy esperando un proyecto que me haga disfrutar de nuevo de mi trabajo de director técnico. Que yo pueda, desde afuera de la cancha, generar modificaciones en el equipo, colectiva e individualmente, como hice en todos los lugares donde estuve: en Perú, Chile, Ecuador, Sevilla... Me gustaría volver a eso. Por eso me gustan el Chelsea de Sarri, el Manchester City de Guardiola, el Barcelona y el Betis de Setién es interesante. Veo también al Leeds de Marcelo Bielsa. En cambio, de la liga argentina veo muy poco".





