Y un día el fideicomiso se activó

Y el fideicomiso al fin nació. Después de más de 120 días se puso en funcionamiento tras el depósito que realizó uno de los fiduciantes y a partir de ahora, de acuerdo a lo que informaron desde Tribunales, la cuenta está "activa" para comenzar a recibir los aportes de todos aquellos hinchas leprosos que están dispuestos a ayudar a la entidad. En el medio de este nacimiento que se dilató en el tiempo los fiduciantes originarios de la agrupación ADN Leproso decidieron dar un paso al costado al mismo porque "entendemos que no están dadas las garantías porque no confiamos en el mecanismo de devolución", aclaró Miguel Mari, del mencionado grupo y uno de los fiduciantes.

Lo cierto es que con el primer aporte concretado por Movimiento Rojinegro Querido (MRQ) se dio luz verde a una idea que surgió hace cuatro meses y que con el paso del tiempo fue perdiendo cierto entusiasmo de los que pretendían dar una mano.

"Newell's no está como fiduciante, sí recibe el dinero y se hizo cargo de los gastos. Los fiduciantes tenían que realizar el primer aporte para que quede constituido el fideicomiso. Con que uno de los fiduciantes ponga el dinero queda formalizado el proceso", le indicaron a Ovación desde Tribunales.

Mientras que los fiduciantes originarios de ADN optaron por desistir de participar del mismo porque "apareció una resolución en la que el juez Bellizia dice que no tiene nada que ver con esto, que es un acuerdo entre partes. Y sostiene que sólo va a ejecutar la retención del dinero para mandársela a BMR y para que se la devuelva a la gente que aportó después de que el club se lo autorice. Es decir, cuando la entidad tenga fondos él retiene, pero no de manera automática como es ahora. Como conclusión, desde nuestra agrupación entendemos que Bellizia no es garantía y ante esto pediremos salir como fiduciantes originarios", contó Mari. Y sentenció: "Más allá del esfuerzo hecho entendemos que no están dadas las garantías porque no confiamos en el mecanismo de devolución".

Por su lado, desde el ámbito judicial insistieron en que "el magistrado autorizó y estuvo de acuerdo con el fideicomiso, pero siempre se dejó en claro que no podía ser garantía".

Luego de cuatro meses de charlas, negociaciones y, sobre todo, trámites se realizó el primer depósito para que el fideicomiso comience a funcionar. Ahora habrá que ver si aparecerán los hinchas con deseos de colaborar (el monto mínimo es de 500 dólares en efectivo).