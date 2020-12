Después de lo que fue el partido contra Patronato, Central tiene la obligación de mantenerse competitivo, pero el desafío no es sólo grupal (históricamente el más importante), sino que en el plano individual siempre hay futbolistas en los que la lupa tendrá un mayor aumento. Es innegable que tras la muy buena labor que hizo hace unos pocos días Alan Marinelli se encuentre en esa situación. No es lo aconsejable que el juvenil se cargue de presión y el Kily habló con él durante toda la semana para que eso no suceda, pero el hecho de haber sido el abanderado en la última victoria lo convertirá en un centro de atracción.