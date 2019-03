Y el fútbol saltó a la arena

Espectáculo en las tribunas y en la arena. Ayer, en el estadio Rojo, el fútbol de playa salió a la cancha y como era de esperar su convocatoria fue una de las más masivas. Sobre todo cuando debutó la selección argentina, cerca del mediodía de ayer, con un contundente 7-2 frente a Perú.

Fue una jornada en la que los equipos empezaron a mostrar sus credenciales y algunos jugadores su talento y destreza para moverse en una superficie que "come piernas" como lo es la arena. Más allá de los resultados hubo un denominador común: todos se brindaron por el espectáculo.

Y hubo de todo: resultados muy parejos, como el 5-4 que premió el talento brazuca por sobre la garra uruguaya o bien marcadores muy asimétricos como la goleada de Colombia ante Guyana por 7-2.

En esta disciplina, sin dudas una de las estrellas de estos Juegos Suramericanos, se juegan tres tiempos de 12 minutos, lapso en el cual los equipos buscarán prevalecer para poder sumar más puntos. Como el empate no está contemplado, en caso de igualdad los equipos jugarán un tiempo extra de 3 minutos (cosa que ayer no ocurrió) y si no hay ganadores van a penales hasta definir. El triunfo en un partido es premiado con 3 puntos, el juego ganado en tiempo extra 2 y en los penales el ganador se lleva sólo un punto.

El primer tiempo de Argentina ante Perú fue el más parejo de los tres. La primera emoción la señaló el 9 argentino, Manuel Héctor Bordón, quien de media vuelta y aguantando la marca puso la pelota contra un palo para hacer delirar al grueso de la hinchada que se colocó de espaldas al río, donde estaban las banderas al biceleste de "Rosario fútbol playa" y auriazul de "Somos la playa" del Caribe Canalla.

La respuesta del seleccionado inca no se quedó atrás. Con un tremendo bombazo estableció el empate transitorio y poco después pasó al frente dejando helados a los presentes que no entendían qué pasaba.

Pero la alegría peruana duró poco. Sus goles hicieron reaccionar al conjunto albiceleste que antes de que termine el primer tiempo puso las cosas en orden con un nuevo gol de Bordón y una conquista de Lautaro Benaducci.

En el segundo tiempo Argentina continuó con su escalada, más allá de que el marcador se abrió con cierto suspenso ya que el pelotazo de Benaducci pegó en los dos palos antes de entrar. A partir de ahí, Argentina fue más y se lo hizo notar a su rival que no encontró respuestas para poder frenarlos. La quinta conquista llegó pronto, un desborde por la izquierda, centro, cabezazo de Leandro Marino y gol para establecer una diferencia a esa altura irremontable.

De todas, la conquista más festejada fue la sexta porque fue una producción "bien rosarina". La combinación entre los hermanos Ponzetti hizo estallar el estadio. Lucas habilitó a Maximiliano y éste devolvió la gentileza, quizás para reafirmar con hechos sus palabras de la previa cuando dijo que a él lo hacía más feliz que su hermano convierta a hacer él un gol. Lo cierto es que el 10 tomó la pelota y definió con categoría para luego festejar con su gente con un grito lleno de gol.

Con el partido definido, el resto estuvo casi de más. Más allá de eso Argentina cerró la faena con un tanto de Manuel Bordón, quien así como fue el responsable de abrir la cuenta se encargó de bajarle el telón a la función redondeando una goleada que lo coloca como uno de los candidatos.

Hoy Argentina continuará su derrotero en busca de las semifinales. Se medirá primero con Guyana, un equipo que ayer mostró mucha inocencia en su derrota ante Colombia y luego con el conjunto cafetero, con quienes comparte el grupo 3.

Ayer, antes de que juegue Argentina, por el grupo 1, Paraguay goleó a Venezuela 5 a 1 y por el grupo 2 Brasil le ganó a Uruguay 5 a 4 en un partidazo. Por la tarde, por la zona C, Colombia venció a Guyana 7 a 2, en el grupo A Ecuador hizo lo propio con Venezuela por 5-1 a Venezuela, y en el partido de cierre, por el grupo B, Uruguay se impuso a Chile 7 a 5.