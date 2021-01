Y Central va... cumplió con su parte y espera, ¿a Newell's en el clásico?

Por momentos se hace difícil descifrar a este Central del Kily. Porque sin el nivel que su técnico pretende, se esfuerza por lo que en el fútbol no sólo no es poco sino que muchas veces es todo: el resultado. Que le vengan a hablar al técnico y sus jugadores de ese primer tiempo para el olvido, en el que sólo encontró algo de alivio en ese cabezazo de Laso sobre el final. Porque la imagen del final fue mucho más fuerte. Fue la de una goleada que en el juego seguramente no tuvo sustento, pero que le cayó como anillo al dedo en esto de pensar en lo que se viene y afrontarlo con un semblante inmejorable.