Y al final, Maxi no fue convocado

Y al final Maximiliano Rodríguez no irá a los Juegos Panamericanos. Una buena noticia, seguramente, para Newell’s y principalmente para Frank Kudelka, quien lo tendrá para completar la pretemporada y desde el inicio de la Superliga. El capitán leproso tenía ganas de volver a ponerse la albiceleste y por eso estaba analizando desde hace varios días la posibilidad de ir o no a esta competencia. Pero no hizo falta que continuara con el análisis porque ayer el propio entrenador de la selección, Fernando Batista, adelantó: "No voy a llevar mayores porque tenemos muchos problemas y ellos no merecen estar esperando a que se resuelvan”. Con esta sentencia dio por concluida toda espera y especulaciones que surgieron en el medio. Al que sí citaría es a Aníbal Moreno.

La Fiera dio por cerrada la cuestión y no quiso dar a conocer su pensamiento a una situación que es vergonzosa. Porque otra vez un entrenador de un combinado albiceleste se queda sin la chance de convocar a jugadores que tenía en mente. Y en la mayoría de los casos porque los clubes se negaron a cederlos teniendo en cuenta que no es una competencia oficial de Fifa. En los últimos días lentamente se fueron cayendo nombres y uno de los primeros fue Javier Mascherano, cuyo club chino (Hebei Fortune) optó por no prestarlo. En la misma sintonía se manejaron instituciones locales y eso motivó a que Batista tomará una drástica decisión. “Si los clubes no me ceden los jugadores yo no puedo hacer nada, buscaré otras opciones”, afirmó (lo mismo le pasó tiempo atrás a Martino).

Los Juegos Panamericanos de Lima se jugarán desde el 26 de julio al 11 de agosto y a escasas horas de tener que entregarle el plantel al comité olímpico argentino, el DT anunció que viajará a Lima sin jugadores mayores dentro del grupo. “Ya hablé con Mascherano, Maxi Rodríguez y Matías Caruzzo, y me entendieron”, deslizó el Bocha sobre la determinación que adoptó ante tantas negativas y/o inconvenientes que surgieron en el medio por este tema.

Es cierto que en el caso de Maxi la dirigencia leprosa se había manifestado a favor de la citación y no había puesto obstáculos, al menos públicamente. Y el jugador estaba entusiasmado con la oportunidad de vestir por última vez la casaca albiceleste. De hecho, en la apertura de su cuenta de Instagram la primera foto que publicó fue una en el vestuario de la selección.

La semana pasada, en conferencia de prensa, sostuvo que aún no había tomado una determinación y con respecto a algunas dudas externas sobre que se iba a perder el arranque del torneo exclamó: "Hay gente que se preocupa porque si me voy a la selección me voy a perder tres partidos, pero cuando me fui un año y medio (a Peñarol de Montevideo), que era algo mucho más importante, en ese momento no dijo nada”.

A esa altura los deseos de ir estaban intactos y permanecía de igual manera hasta antes que Batista habló. Y no hizo falta que el futbolista tomara una decisión porque fue el propio técnico el que plantó bandera y anunció la no convocatoria de ninguno de los jugadores mayores que podía llevar a los Juegos.

Maxi cerró el tema, optó por no expresarse por el momento y desapareció un tema con opiniones encontradas. A Kudelka seguramente le vino bien, pero lo preocupante siguen siendo los desmanejos en el fútbol y la poca atención hacia la selección, que dejó de ser prioridad.

Gentiletti llegó ayer a Rosario

El flamante refuerzo leproso Santiago Gentiletti ayer arribó a Rosario, tras haber viajado desde España, para sumarse a la entidad del Parque. El defensor, de 34 años y con un extenso recorrido por clubes del país (entre ellos Argentinos y San Lorenzo) y el exterior (como Lazio, Genoa y Albacete), ayer superó la revisión médica y hoy firmará su vínculo que lo unirá a Newell’s. Se trata de la primera incorporación del receso que llegó por expreso pedido de Kudelka.

Gentiletti jugó en la última temporada en Albacete, de la segunda división de España, y tuvo un desempeño más que aceptable. Kudelka siempre manifestó que quería reforzar el eje medio del equipo desde la defensa al ataque y Gentiletti se ajusta a este requerimiento, ya que se desempeña como segundo marcador central.

Tiene voz de mando y cuenta con mucha experiencia.

Negocian la renovación de Formica

La dirigencia leprosa continúa gestionando la renovación del contrato del volante creativo Mauro Formica. El Gato regresó a Newell’s a mediados del año pasado y firmó por una temporada. La premura por extender el vínculo con el número diez es porque el próximo domingo (30 de junio) quedará libre y la comisión directiva pretende retenerlo. Además se trata de un referente del club y, en especial, porque el nuevo DT Frank Kudelka así lo solicitó para que sea uno de los puntales de su proyecto futbolístico.

La principal diferencia está en lo económico, ya que las partes aún están distantes de llegar a un acuerdo.

Y la dirigencia deberá tratar de asegurarse rápido la continuidad de Formica, ya que hay clubes del país y el exterior que están detrás de sus pasos. Ayer el Gato hizo sólo tareas de gimnasio en Bella Vista.