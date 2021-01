Por supuesto, la pandemia que azotó a la humanidad toda fue dejando las cosas en un segundo plano. Aquello que era vital, como el aire para vivir, pasó a ser trivial. Hasta el fútbol, hay que decirlo. Y está bien que así haya sido, que la salud haya adquirido como nunca status de prioridad para las naciones. Todo lo demás se puso en ese contexto, y en él las grandes pasiones también encontraron si se quiere un cauce más racional. No todo ya es tan dramático, ni tan extraordinario. La gloria o el fracaso parecen haberse relativizado. Dicho esto, el golpe que recibió Newell’s en la tarde-noche del sábado en Avellaneda parece reducido, cuando en la otra normalidad hubiera sido tremendamente importante. Porque el equipo de Kudelka había ilusionado con otra cosa, la vara era más alta pero no dio la talla ni siquiera para ir a jugar un clásico que no era por nada del otro mundo, pero era un clásico al fin. El cimbronazo se ve entonces en las redes sociales, no emerge tanto a la realidad. Quizás es mejor que así sea, que haya tiempo para pensar, para no tomar decisiones equivocadas. Porque ahora plantel y cuerpo técnico se tomaron unos días de licencia y no hay previstos diálogos inminentes con la dirigencia. Pero por supuesto se tendrán que dar porque el mismo entrenador así lo pidió y días antes de que su campaña terminara de desbarrancar.