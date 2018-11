¿Y ahora qué más quieren?

"Les dimos una cancha, las televisamos, jugaron, ganaron, ¿ahora que más quieren?". La pregunta con tono de "a ustedes nada les alcanza" salió de boca de un futbolero. Y en verdad todavía no alcanza, pero hasta dónde se quiere llegar no se sabe. Porque no depende de un mujer ni siquiera de una que juegue al fútbol. Los cambios y logros que se vienen dando son por decir un "basta" político, colectivo, militantes y feminista (aunque muchas aún no se hayan dado cuenta). Hasta hace casi un año este equipo no tenía siquiera entrenador y reclamaba que las oigan con las manos en la oreja a lo Riquelme. Querían apenas mejores viáticos, una cancha de césped natural y dormir en un hotel cuando viajaban. "¿Que más quieren?", les preguntaban a medida que avanzaban. Y fue con la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA que las muchachas ganaron terreno. Entonces algunos repreguntaron entre sorprendidos y molestos: "¿Qué más quieren?". Tranquilos. Aún no se sabe. Tal vez este triunfo de la selección en medio de la lucha feminista haga que futbolistas y futboleras revean y recreen el relato de la redonda cargado de misoginia. Tal vez los dirigentes acusen recibo de que en la AFA hasta el responsable del fútbol femenino es un varón. Tal vez alguna vez alguna mujer empiece a pensar en dirigir la AFA. Tal vez ni eso alcance.