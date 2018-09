Wanchope se perderá el superclásico

Mala noticia. Wanchope se lesionó y no podrá jugar durante varios partidos.

Mala noticia para Boca. Es que en la práctica matutina de ayer, Ramón "Wanchope" Abila debió dejar el entrenamiento sobre el final debido a una molestia muscular. Pero un rato después, tras someterse a estudios para constatar el grado de la dolencia, el club brindó el parte médico. "Lesión de grado 2 en el sóleo derecho", fue el comunicado que brindó oficialmente el club xeneize. En principio, la idea de Guillermo Barros Schelotto era que Abila tuviera minutos el sábado ante Argentinos, a las 20 en La Paternal. Como no puede jugar ante Cruzeiro por estar suspendido por la Conmebol, el técnico de Boca analizaba incluirlo entre los 11 en la Superliga. Pero esta lesión, que sería un desgarro pese a que esa palabra no fue utilizada en el parte médico, lo deja afuera del partido ante Argentinos Juniors.

También sería un milagro que llegue a jugar el superclásico contra River, el domingo 23 en la Bombonera. Es más, quizás ni llegue a la revancha contra Cruzeiro en Belo Horizonte, el 4 de octubre.

Es una pésima noticia para Boca porque Wanchope es uno de los jugadores que más rindieron en los últimos partidos. No obstante, si hay algo que tiene el Mellizo es recambio en esa posición, ya que están Tevez, Zárate y Benedetto, quien luce recuperado de la lesión ligamentaria que lo alejó durante más de siete meses de las canchas.