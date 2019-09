Vuelo de bautismo

No estaba dentro de los nombres previstos. Andrés Merlos fue designado como el árbitro del clásico, a dedo y no por sorteo. Esta será su primera vez impartiendo justicia en un cruce entre Central y Newell’s. El juez no se encuentra entre los que están mejor conceptuados y el domingo tendrá un difícil examen. La particularidad de Merlos afuera del fútbol es que es mecánico de avión y tripulante en la Fuerza Aérea.

"La sensación de adrenalina la vivo cuando estoy arriba de un avión volando a 2 mil 200 kilómetros por hora o cuando salgo a una cancha y hay 60 mil personas gritando y alentando a su equipo. Son esos momentos donde la piel se me eriza", dijo en una nota publicada en 2016 por el sitio web de la AFA. Merlos trabaja en Ceremonial y Protocolo de la Secretaría General de la Fuerza Aérea Argentina.

"Me encantan los aviones, amo volar y todo lo que viví estos años arriba de ellos es impagable”, agregó sobre su afición.

El árbitro de este partido siempre es un tema aparte, con especulaciones de toda clase, y hasta el lobby de unos y otros tratando de ejercer influencia para la designación. Es que no siempre se sortea el juez. Y este fue el caso. Merlos fue elegido a dedo.

De los árbitros mejor calificados, Fernando Rapallini había sido descartado porque tenía un viaje personal y Patricio Loustau no era del agrado de los dos clubes, si bien dirigió cuatro clásicos, y en todos ganó Central. En tanto, Pitana venía de dirigir a la Newell’s y no es común que se repita juez.

A Merlos le tocará arbitrar su primer clásico rosarino. Lo acompañarán los jueces de línea Gabriel Chade y Pablo González. El cuarto árbitro será Hernán Mastrángelo.

Newell’s fue dirigido por Merlos en 9 partidos, con 4 triunfos, 4 empates y una derrota. El conjunto rojinegro no ganó con Merlos de visitante. Igualó en dos ocasiones y en la restante perdió.

Central también tuvo más resultados positivos que negativos con Merlos. Ganó 7, igualó 3 y perdió 4. Dos de los partidos fueron por Copa Argentina, con triunfo sobre Antoniana por 6 a 0 y el empate con Temperley 1 a 1 (ganó el canalla en definición por penales).

Merlos no cuenta con los mejores antecedentes. En la primera fecha sancionó mal un penal para San Lorenzo en el último minuto contra Godoy Cruz, que le permitió al local ganar por 3-2. Por ese fallo fue suspendido un partido.

Peor le fue en 2014. Arsenal le ganaba de visitante a Lanús por 2 a 1 y Merlos adicionó cinco minutos, algo que pareció exagerado. El granate igualó y el árbitro sorprendió a todos agregando otros cuatro minutos. Lanús anotó el tercero y se desató el escándalo, con el juez agredido por un asistente del plantel de Sarandí y sus jugadores increpándolo.

Suspendido por tiempo indeterminado por la AFA, estuvo a cargo de partidos de la Primera B Nacional, hasta que tiempo después volvió a primera.

Datos: Carlos Durhand

Beligoy: “Confiamos plenamente en él”

Federico Beligoy, titular de la Asociación Argentina de Arbitros, explicó a Ovación las razones de la designación de Andrés Merlos. "Confiamos plenamente en él. Está dirigiendo muy bien hace tiempo. Lo estamos observando para un futuro internacional. Tiene más de 150 partidos en primera división y condiciones físicas, psíquicas y técnicas para dirigir este partido. Estamos convencidos de que lo puede hacer de muy buena manera", expresó el ex juez.