"Voy a participar de la marcha convocada para hoy", dijo Giraudo

El referente de la agrupación ADN Leproso, Daniel Giraudo, confirmó que participará de la marcha citada hoy a las 19 en Pellegrini y Balcarce a través de redes sociales tras la derrota que ayer sufrió Newell's ante Central en el Gigante de Arroyito.









En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, Giraudo aclaró que el sector político al que representa no convocó a la marcha, igual va a sumarse y pidió hacerlo de forma pacífica.





"No convoco a la marcha porque vista la experiencia vivida en la asamblea, no me gustaba el lugar por cuestiones de seguridad y el horario tampoco, pero si los jóvenes del club han decidido movilizarse, personalmente voy a participar", explicó.





Embed #Zysman830 | Hinchas de Newell's convocan a una marcha por la situación del club.

️Hablamos con @DanGiraudo que participará de la convocatoria y puso foco en la responsabilidad del juez y los dirigentes en el presente de NOBhttps://t.co/0F8BLpBpiL pic.twitter.com/Ive8a1c04I — La Ocho am830 (@laochoam830) 11 de diciembre de 2017







"Como siempre un resultado deportivo es el detonante de una increíble crisis institucional, la gente está cansada, está claro que Newell's viene de un proceso eleccionario en el que hubo muchas listas y se formó gobierno con una minoría que hoy está prácticamente desaparecida", recordó.





"La gente está cansada que no haya respuestas, que todo sea bajo soberbia, que si los empleados no pudieron cobrar octubre, la respuesta sea 'al que no le gusta, que se vaya', que si un socio se para para quejarse de algo, vengan cuatro patoteros a golpearlo", dijo.