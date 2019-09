Todo indica que apareció un “voto fantasma” en la elección de los premios The Best. El capitán de Nicaragua, Juan Barrera, se enteró de la noticia por un medio de su país de que había votado, pero él no fue notificado por la Fifa para su participación. Y que había votado en primer lugar a Messi, como segundo figura Mané y como tercero votó por Cristiano. El DT de Sudán tampoco votó.