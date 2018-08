Volvió el Mami Tenis

El Mami Tenis llegó a Rosario este fin de semana después de varios años sin competencias oficiales para mujeres en la región y convocó a más de 80 parejas que se midieron en dobles. El certamen fue organizado por la Federación Santafesina de Tenis (FST) y se desarrolló en cuatro sedes.

Desde hacía diez años que en la ciudad y su zona de influencia no se disputaban torneos femeninos, por ese motivo la convocatoria tuvo una gran aceptación por parte de las tenistas locales, a las que se e sumaron muchas otras de distintas provincias con alrededor de 160 inscripciones.

"La demanda fue tan grande que nos sorprendió, por ese motivo tuvimos que limitar los cupos. De todos modos tuvimos que realizar el Mami Tenis en cuatro clubes: el Jockey Club Rosario, como sede principal y donde se desarrolló la premiación, Approach, Top Spin y Schwank Tennis Center en Roldán", dijo Juliana Aramberri, una de las ideólogas y responsable de llevar la competencia adelante.

El Mami Tenis tiene un sistema particular de juego que hace que en dos días se puedan llevar en tiempo y forma una gran cantidad de partidos. "Cada encuentro se disputa al mejor de tres set con supertiebreak y los 40 iguales se define con punto de oro, al igual que en los torneos de dobles del circuito profesional", explicó Romina Ottoboni, otra de las organizadoras del certamen y agregó: "La primera etapa es por zonas en las que se enfrentan todas contra todas y clasifican las de mejor performance, que luego se miden por simple eliminación. Todas tienen tres partidos asegurados, porque hay rueda de perdedoras".

El torneo se disputó solamente en dobles para mayores de 20 años en las categorías que van desde la A, de la que participaron ex jugadoras profesionales, hasta la D, exclusivamente para principiantes. Debido a la gran cantidad de parejas que se anotaron se espera poder contar con una nueva fecha antes de fin de año y la posibilidad de un Masters Final.