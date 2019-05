“Después de salir campeón es difícil meterse y más aún tan rápido. Pasa mucho por lo mental, nos contagiamos para abajo. Y la inercia lleva a que si juega uno mal, juegan dos mal, juegan tres mal y terminan jugando todos mal”, dijo el Chacho Coudet tras la derrota por 2-0 en el choque de ida en cancha de Tigre. Por eso, Racing deberá reaparecer en su estadio con el estilo del campeón de la Superliga para revertir la serie y clasificar a semifinales, lo que conseguirá con un 2-0 y victoria por penales, por 3-0 directo y por 4-1 si los visitantes convierten un gol porque vale doble.

“Ojalá la vergüenza deportiva contribuya a que en casa hagamos un buen partido”, se esperanzó el ex DT de Rosario Central. Y ya es tiempo, porque Racing no ganó en los últimos cinco partidos (incluidos dos por Superliga) y no anotó goles en los últimos dos encuentros: 0-0 con Estudiantes y 0-2 justamente con Tigre.

En el equipo de Coudet el delantero Lisandro López se recuperó de una lesión y será titular en lugar de Cristaldo.

Por el lado de Tigre, que si bien descendió a la B Nacional, bajo el ciclo de Néstor Gorosito como DT mejoró ostensiblemente en su funcionamiento, presentará dos modificaciones obligadas. No contará con Lucas Menossi (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas) ni con Jorge Ortiz (lesionado), pero sí con su estrella Walter Montillo.

Seis sin perder

Tigre lleva 6 partidos sin perder de visitante (5 triunfos y 1 empate). La última caída fue frente a Gimnasia por 3-1. Y Racing no hace 2 goles desde el 3-1 en el clásico.