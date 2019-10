Se acabó el tiempo de la prueba. Se viene el de la consolidación de una selección a la que Lionel Scaloni ya puede decirse que le hizo el recambio necesario. La gira por Europa cerró con un 6-1 que habla por sí solo ante Ecuador en Elche y antes un buen empate en Dortmund ante la local Alemania. El mismo técnico dijo que la base está. En realidad, lo que quiso decir es que los 5 o 6 jugadores que mencionó son la prueba, el testimonio de lo que vino a hacer desde que empezó el interinato. En la última doble fecha de amistosos de noviembre, antes del arranque de eliminatorias, podrá volver Lionel Messi, que ya manifestó que se siente a gusto con lo que se está gestando y en Europa se ratificó. Puede volver tranquilo.

Scaloni volvió a hacer pruebas en esta doble fecha. Citó de nuevo a Marcos Rojo y no aprovechó su chance. Ante Alemania de zaguero central defeccionó y ayer no jugó., como el rosarino Angel Correa. Habrá que ver Agustín Marchesín, flojo de reflejos en el gol de tiro libre de Ecuador. El ignoto para la mayoría Nicolás González no desentonó pero ante un débil rival como Ecuador, lejos de sus épocas doradas y en reconstrucción. De esos 6 que mencionó el DT, sólo Dybala sigue sin hacerse importante, pero el resto no hay dudas de que debe ser considerado. No estuvo Tagliafico, pero Acuña jugando de carrilero ayer fue fundamental, mientras Lautaro Martínez, Paredes (no dejó patear el penal al Toro) y De Paul se ganaron el rótulo de indiscutibles.

Y en la doble fecha sí sumaron porotos los Lucas, Alario y Ocampos. Los dos marcaron en ambos partidos (el ex River los hizo ambos de cabeza) y avisaron que están para ser citados, como la joya de Vélez Nicolás Domínguez, autor del quinto ayer.

Una conclusión es que mientras espera los retornos de Sergio Agüero, Franco Armani, Esteban Andrada, Gio Lo Celso, tal vez de nuevo Angel Di María y, por supuesto, Messi, la selección de Scaloni dio pasos firmes para conformar lo más importante: un equipo competitivo para empezar el camino hacia el Mundial de Qatar.