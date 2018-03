Voces que ya no callan

A nadie se le ocurriría decir hoy que las mujeres no pueden participar de un maratón porque "no son capaces de correr más de una milla". Sin embargo, hasta hace 50 años ese era el argumento por el que no se les permitía correr con dorsal los 42 kilómetros. Hasta que una dio el primer paso: fue la estadounidense Katherine Switzer. Se anotó sólo como "K Switzer" para que no le impidieran competir, la quisieron sacar de la carrera durante el trayecto, pero su novio y corredores que iban a su lado la defendieron. Y llegó a la meta: ella y con ella todas las que hoy corren maratones.

El de esta atleta es sólo uno de los tantos ejemplos de resistencia femenina en el deporte y tal vez la muestra más elocuente de lo que se habla hoy en el Día Internacional de la Mujer. No se trata de querer ser iguales a los varones, sino de conquistar derechos. Y lentamente eso se ha logrado porque las mujeres ya no se callan más. Hoy juegan, arbitran, son directoras técnicas, hinchas y hasta reclaman el derecho de integrar equipos femeninos si son mujeres trans.

Saben que aún hay mucho camino por recorrer. Al menos eso dicen las diez deportistas rosarinas que convocó para esta nota Ovación. Hablan de la marcha de hoy y del tema más polémico que reclaman las mujeres: la legalización del aborto.

Pero también dicen que, en su mayoría, no pueden vivir del deporte como ellos, que sus disciplinas no se televisan del mismo modo, que prácticamente no ocupan puestos dirigenciales en clubes y organismos deportivos, que aún se las tilda de "machonas" o que deben entrenar con los hijos a cuestas. Pero siguen y van por más.

Valentina Chiappello Vóley

Somos parte del presente y el futuro

"Voy a ir a la marcha con algunas compañeras del colegio porque me parece interesante visibilizar la lucha por la igualdad de derechos y denunciar la gran cantidad de abusos y homicidios hacia las mujeres. Esta bueno que las chicas de mi edad nos involucremos en estas cuestiones, siento que somos parte de un gran presente y de todo el futuro". Quien dice estas palabras tiene sólo 16 años, se llama Valentina Chiappello, juega al vóley en el club Ben Hur y participó de las selecciones de Rosario y Santa Fe.Con total claridad la adolescente se explaya sobre el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y dice: "Veo al tema como una gran problemática de la salud publica. Los abortos van a seguir sean legales o no, lo que podemos evitar con la ley es que mueran mujeres de bajos recursos". La escolta del club de calle Ituzaingó dice que queda mucho para igualar dentro y fuera del deporte, y quiere "jugar" el partido.

Julieta Correale Rugby

Aborto seguro, legal y gratuito, para todas

"Las mujeres entramos hace poco al rugby y con desigualdad, no tenemos posibilidad de jugar la modalidad 15 y aún hay muchos prejuicios sobre nosotras". Las palabras son de Julieta Correale, wing del plantel de rugby femenino de Old Resian, y primera Puma rosarina, a sus 18 años.

"Quisiera que todas las mujeres puedan acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, y digo todas, que ninguna deba seguir yendo a un lugar clandestino", expresó.

Dolores García Borneman Hockey

"Es una revolución femenina""La mujer en mucho tiempo fue cambiando de costumbres y vivencias y creo que llegó a un presente donde se vive una verdadera revolución femenina. Iré a la marcha porque soy parte de la no violencia contra la mujer, estoy en favor de la igualdad de derechos y por la legalización del aborto, porque es una problemática que está se hace y se practica, el tema es quién puede pagar 30 mil pesos para realizarlo. Quiero dar mi presente", dijo la jugadora de hockey de primera división y entrenadora del Jockey Club, Dolores García Borneman, de 30 años.Dice que es madre y no le sobra tiempo para entrenar, pero que lo hace gracias al apoyo de su pareja y familia. Y también entrena a planteles inferiores. "Eso sí, hay muchas mujeres capacitadas para entrenar a los seleccionados mayores, pero siempre se mira a los varones", marcó como crítica al deporte que le apasiona y por el que integró las selecciones de Santa Fe y el Litoral.Cristina Valdiviezo Vóley sentado"No estoy a favor de la legalización del aborto""No estoy a favor de la legalización del aborto, sí de la educación sexual. Sí me parece que las mujeres debemos movilizarnos porque tenemos voz. No podemos olvidarnos que Rosario tiene una intendenta mujer, hace años eso era impensado", dice Cristina Valdiviezo, de 42 años, jugadora de vóley sentado, quien hace ocho años perdió su pierna derecha en un accidente de moto.Pide que la marcha de hoy sea "en paz" y sugiere: "Vayamos a cantar y aplaudir, no rompamos nada".María Eugenia Ramírez Futsal"Hay desigualdad con la rama masculina"Para la delantera y capitana de Futsal de Newell's, María Eugenia Ramírez, "no hay dudas de la desigualdad deportiva entre varones y mujeres", por eso dice estar de acuerdo con marchar. "Fui parte del Encuentro de Mujeres de Villa Gobernador Gálvez y antes de que falleciera mi mamá siempre marchaba con ella. Esta vez veré si lo hago", dijo esta jugadora de 33 años, quien además acuerda con la legalización porque dice que "hay que pensar en la mujeres con bajos recursos, que son las que mueren".Laura Font WaterpoloWaterpolistas con "corta trayectoria""El waterpolo es un deporte de varones con corta trayectoria para las mujeres. Acá comenzó el "Water" femenino recién en los 90. Recuerdo que en 2011, cuando comenzamos los entrenamientos para los Juegos Panamericanos, la Confederación compró pelotas sólo para los varones; una buena muestra de desigualdad", dijo Laura Font, de 30 años, ex seleccionada argentina y de Sportsmen Unidos, quien valora la marcha de hoy y está a favor de la legalización del aborto.Macarena Aragonés Hockey en línea"Marchar es decir acá estamos""Para mí, marchar es importante para decir: las mujeres estamos acá presentes, y seguir uniéndonos en la lucha por la igualdad de género", dice la seleccionada argentina de hockey en línea (o hockey roller) , Macarena Aragonés, de 24 años, quien actualmente está jugando en Arizona (Estados Unidos), pero participará del Mundial 2018, que se jugará en julio en Roana (Italia)."En el deporte se vive mucho la desigualdad y movilizándonos y educando, esto tal vez cambie. Si no marcho este año sólo será porque no sé si acá habrá marcha, si no lo haría", dijo la ex jugadora de Provincial que practica desde hace años un deporte aún con poca visibilidad en el país.Con respecto a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo dijo estar de acuerdo. "Basta de muertes por abortos clandestinos. Nadie está diciendo que hay que abortar, se pide dejar a cada mujer decidir libremente. Y si se logra la ley hay que aplicar también la de educación sexual integral, promulgada en 2006 para todo el país".Virginia Gómez Fútbol"Nosotras no vivimos del fútbol""Nosotras no vivimos del fútbol, debemos pagar para jugar, nos encantaría al menos contar con un viático, buenas canchas y buenos vestuarios como ellos, pero aún falta mucho para igualarnos con los futbolistas", dice la jugadora de fútbol de Central, Virginia Gómez, de 27 años, ex seleccionada argentina del equipo que tuvo que hacer paro porque la AFA no les pagaba viáticos, y también integrante del plantel que ganó el año pasado el primer torneo oficial femenino de la Asociación Rosarina."Si voy a la marcha lo haré con el grupo de mujeres con las que participo (FOB). Hay que ir. No creo que sentadas en nuestras casas tomando mate consigamos que escuchen nuestros reclamos", dijo la futbolista auriazul, quien además se expresó en favor de la legalización del aborto."Las que no están de acuerdo es porque no están informadas, no se trata de interrumpir el embarazo así como así, sino darle la posibilidad a la mujer que necesite realmente hacerlo gratis, seguro y a tiempo".Juliana Aufranc Vóley"Marcho por las que no están""Asisto a la marcha, marcho por las que no están. Por tantas mujeres muertas por violencia de género. Me parece importante que se nos escuche, que sigamos abriendo la brecha de las diferencias e injusticias de esta sociedad patriarcal aún en 2018. Iré con mi mamá y con varias amigas". Así se expresó Juliana Aufranc, de 26 años, la jugadora de vóley del Normal 3 y de Club Rosario.La deportista dijo que "jamás sufrí maltrato o abuso por ser mujer", pero sí asegura que hay diferencias entre el deporte masculino y femenino, "sobre todo en lo económico". Para Aufranc, en el ámbito profesional "ellos pueden vivir del vóley, nosotras no, o somos las menos. Las federaciones ponen las fichas en los varones, nuestros partidos no se televisan como los de ellos. Recién el año pasado logramos que se nos mire más en las semis y finales de la Liga Nacional". Y con respecto al proyecto de ley en discusión dijo: "Basta de muertes y que nuestro cuerpo sea un negocio".Victoria Bustos Box"No quiero ser como un boxeador, sino que me valoren"Le dicen "La leona" y así se la escucha cuando cuenta que a los 17 años perdió un embarazo por culpa de los golpes de su primer novio. También cuando dice: "Soy católica, pero quiero que se apruebe la ley en favor de todas las chicas que no están preparadas o no tienen plata para hacerse un aborto". Se trata de la boxeadora profesional Victoria Bustos, de 29 años, quien también es Leona al defender su título mundial de peso ligero desde 2013."Lamentablemente no podré marchar porque estoy a full entrenando para la pelea que tendré el 28 de abril en Estados Unidos. No tengo ni domingos. Pero creo que es buenísimo movilizarse, pedir por igualdad en el trabajo y en el trato, en el deporte y en todos lados. Fijate que yo perdí un embarazo de jovencita y lo sufrí mucho, él decía que me amaba pero me maltrataba, eso no es amor. A veces pienso que si eso no hubiese pasado, tal vez hoy estaría muerta", lamentó Bustos.Dice que es una mujer de fe. "Pero no dejo de reconocer que la ley puede ayudar a muchas chicas que hoy pierden la vida por falta de seguridad. La mujer debe ser dueña de decidir". Y con la mirada hacia adentro del ring fue muy crítica: "Voy por mi séptima defensa por el título y gano una bolsa de cien mil pesos, un varón con el mismo nivel gana 200 mil dólares. Debería ser multimillonaria como el Chino Maidana. Pero no quiero ser como ellos, quiero que me valoren".