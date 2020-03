Vitamina Sánchez:"Lo importante es la vida de la gente"

Acá en Bolivia, con Oriente Petrolero, jugamos el domingo 15 nuestro último partido, ya sin público, porque todo este tema se veía venir. Sinceramente nos llamó la atención que se jugara ese partido, pero estábamos dentro de una fecha en la que la situación no parecía tan grave. A partir de ahí el gobierno nacional dispuso de una serie de cuidados, si se quiere de media cuarentena porque el aislamiento era a partir de las 3 de la tarde, pidiéndole a la gente que a partir de esa hora ya se quede en su casa. Esto duró apenas tres días porque después de eso se declaró la cuarentena total y obviamente la situación ahora es más compleja y los castigos a quienes la incumplen son muchísimo más duros. Por estos días los casos de contagio van en aumento y la mayoría de los infectados están aquí en Santa Cruz. A la gente se la testea cuando ya tiene síntomas y no anteriormente. Ahí es cuando uno empieza a dudar del número de infectados que pueda haber. La situación es como en todos lados, de mucha incertidumbre. Lo más importante de todo acá es la salud y la vida de las personas. Después, lo que queda es ver cuál va a ser el daño socio-económico que se va a sufrir y desde lo deportivo, que sin dudas pasa a ser un tema menor, esperar cómo se desarrolla todo después de los lineamientos que baje la Fifa. Sin dudas que para los clubes va a empezar un problema importante, que tiene que ver con la parte económica porque sin ingresos será muy difícil que puedan mantener los contratos. Lo verdaderamente importante es terminar con esto, que aparezca la vacuna lo más rápido posible y que sea inmediata la producción, aunque el problema ya está entre nosotros. Me da la sensación que lo que vivimos acá en Bolivia es similar al resto, con la diferencia que hay pocos casos que se saben y no los reales porque esos son difícil de conocer y contemplar.