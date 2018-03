Vismara: "Tengo los mejores recuerdos"

¿Sigue siendo especial enfrentar a Central?

Es un club en el que jugué y en el que tengo mucha gente conocida. Siempre es lindo volver porque la pasé bien cuando estuve ahí.

¿Qué recuerdos te quedaron?

Tengo los mejores recuerdos de Central, sobre todo con los médicos, los kinesiólogos, ya que me tocó vivir una lesión. También el apoyo de la gente fue muy grande. Todos me trataron muy bien y es lo que hoy más valoro.

En los hinchas también caíste muy bien.

Sí. Es que justo la lesión me agarró en un buen momento futbolístico. Siempre traté de dar el máximo y fue una lástima no haber podido lograr el ascenso en ese torneo con Pizzi, pero el equipo funcionó bien y me ayudó a mí también.

Al menos sabés lo que es jugar en el Gigante. Eso el viernes no te va a pesar.

Obviamente. Lo que transmite la gente de Central es tremendo por la forma en la que los hinchas viven el fútbol. Es bárbaro jugar siempre con 40 mil personas, pero nosotros tendremos que hacer un partido inteligente durante los 90 minutos.

¿Por dónde creés que pasan las virtudes de este Central?

Una es la intensidad. Es un equipo que juega con mucho vértigo, que presiona mucho y sale rápido de contra, sobre todo con los chicos que juegan por afuera. Trata de ejercer una gran presión y con mucha gente en mitad de cancha.

¿Esas cosas son difíciles de contrarrestar?

Obviamente que no es fácil, pero intentaremos hacer nuestro juego, sin perder la pelota donde ellos presionan. Va a ser un lindo desafío movernos bien para zafar de esa presión.

¿Y por dónde creés que lo pueden vulnerar?

Vimos algunos partidos en los que a espaldas de los defensores lo pudieron lastimar. Después, en medio del encuentro uno va buscando las variantes para ver de qué forma podés lastimarlo.

¿En lo personal en qué momento estás después de que en Racing no hayas tenido la continuidad que buscabas?

En Chacarita me abrieron las puertas para volver a jugar. Tenía algunas dudas por todo ese tiempo que estuve sin continuidad, pero la verdad que jugué casi todos los partidos porque me perdí uno solo por lesión, pero creo que el equipo me ayudó a adaptarme rápidamente. En los primeros cotejos me costó desde lo físico, pero con el correr de las fechas me fui acomodando.

¿Cómo es jugar hoy en Chacarita con la presión que significa la permanencia?

Mirá, acá hay muchos chicos del club que juegan muy bien, pero esa presión de la que hablás por ahí los traba un poco a la hora de soltarse. Más allá de algunos resultados este equipo le jugó de igual a igual a todos los rivales. Muchas veces lo hicimos bien, aunque el resultado no lo haya demostrado porque esto es por goles. Si jugamos con la intensidad de los últimos juegos Chacarita va a ser difícil para cualquier equipo.

Ya te tocó enfrentarlo, ¿pensás en cómo te pueda recibir el hincha?

La verdad que intento no detenerme en esas cosas. En Central siempre me trataron muy bien. Es más, soy de Carcarañá y es como que estoy siempre cerca de Central. Hoy me toca defender los colores de Chacarita y lo haré como lo hice en todos los clubes en los que jugué, con mucha responsabilidad, tratando de aportar para todo lo que nos estamos jugando.

Sus números en el canalla

Federico Vismara debutó en Central el 5 de febrero de 2011 (B Nacional 2010/11), en el empate sin goles frente a Defensa y Justicia. Su último partido fue el 23 de junio de 2012, en la última fecha de la B Nacional 2011/12, que fue derrota 2-3 del canalla en San Juan frente a Desamparados. En total jugó 22 partidos (21 como titular). Fueron 19 en la B Nacional y 3 por Copa Argentina. Marcó un gol: el 17 de abril de 2011, cuando Central venció 2 a 1 a Chacarita en el Gigante.