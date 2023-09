Vicente Bachieca patina entre sueños y obstáculos

Vicente Bachieca, 15 años, hijo de Arroyo Seco y emblema de Unión. Un pequeño gran artista en escena. Reciente subcampeón en el Panamericano de Colombia en figuras obligatorias categoría Cadete Internacional y de grandes resultados en el año, se ganó el derecho a representar a Argentina en el Mundial de Friburgo (Alemania), del 20 al 22 de octubre. Pero la historia del deporte amateur es conocida, no hace falta explicarla demasiado. No hay remuneración y todo está atado a pescar algún sponsor o de recibir ayuda social para costear el viaje a los torneos. ¿El fin? Dejar bien en alto la bandera argentina.

Clasifiqué gracias a los torneos que hice durante el año, también al buen desempeño que tuve recientemente en el Panamericano de Colombia. Además pasé varios selectivos, uno de ellos el Contest, que fue el que me clasificó al Sudamericano. Decidí no ir al World Skate para ahorrarme el dinero y poder competir en el Panamericano de Colombia, en el que quedé segundo. Todo esto me dio la posibilidad de ir al Mundial de Alemania.

Más allá de lo que lograste, aún no sabés si podrás ir por el alto costo económico.

Tuvimos una reunión donde se nos informó sobre los costos para participar del Mundial. Nos dijeron que nos iba a salir unos 5 mil dólares entre vuelos, traslados, hospedaje y comida. Y nos dieron hasta este jueves (7 de septiembre) para pagar el 50 por ciento del total.

¿Y ningún organismo te da una mano?

La secretaría de Deportes nos dijo que no iba a becar a los campeones o a aquellos que hicieron podios. Anteriormente se solía hacer. Los becaban y tenían un montón de beneficios durante el año. Ahora ya no, así que tenemos que buscar sponsors particulares o gente que nos ayude. Por suerte tengo lugar para realizar los entrenamientos, en el club Unión de Arroyo Seco, que siempre me brinda las instalaciones y no me hacen ningún problema. Les estoy muy agradecido.

¿Siempre te gustó patinar?

A los 3 años empecé con acrobacias aéreas. Seguí casi hasta los 9 años que fue cuando se cruzó el patín en mi vida. Me acuerdo que me gustó porque vi algunas publicidades de chicos andando en rollers y me encantó. Entonces para un cumpleaños le pedí a mis viejos unos rollers y desde ahí no paré. Arranqué clases con un profesor, que me acuerdo que me prestaba sus rollers que me quedaban inmensos. Tuve altibajos como todo deportista pero ahora estoy firme en seguir haciendo esto que me gusta.

¿Con qué soñás?

Mi sueño es siempre representar a mi país de la mejor manera y ganar alguna vez una medalla en un Mundial. Pero más allá de eso, lo que quiero es disfrutar de lo que hago. Porque no hay mejor sueño cumplido que disfrutar haciendo lo que te gusta.

BACHIECA VICENTE

Lo que hay que saber para colaborar

Para colaborar con Vicente Bachieca para que pueda representar a Argentina en el Mundial de Alemania, se puede depositar en la cuenta: CBU: 0000003100006962587100; alias: mundial.patin.vicen (a nombre de Daniela Beatriz Boni). Para más información, en el Instagram: vicentebachieca.