Viaja Leal, pero está en duda

El plantel de Newell's emprenderá hoy el viaje a Curitiba para afrontar el trascendental compromiso de mañana ante Atlético Paranaense de Brasil por la Copa Sudamericana. En cuanto a lo estrictamente futbolístico hay que decir que el director técnico Omar De Felippe no confirmó al equipo para enfrentar a los brasileños y que Luis Leal se subirá al avión con sus compañeros, aunque aún no está definido si será de la partida, debido a una molestia muscular que arrastra desde el empate en Tucumán del último domingo. En tanto, también está disponible el arquero Luciano Pocrnjic, aunque habrá que ver si desplaza de la titularidad a Nelson Ibáñez, de buenos rendimientos cada vez que le tocó intervenir.

"Luis (Leal) va a viajar y más cerca del partido veremos si está en condiciones de jugar. De ser así seguramente lo hará", expresó ayer el DT rojinegro Omar De Felippe en Bella Vista. Si bien no hubo parte médico oficial sobre el atacante, el propio entrenador explicó que "Luis sintió un dolor ante los tucumanos y se formó como una fibrosis por una vieja lesión".

La realidad es que Leal hoy es mejor jugador de Newell's y sería una baja sensible si no llega ante Paranaense. Claro en caso de que no esté en óptimas condiciones la idea sería no arriesgarlo para evitar que se pierda prácticamente lo que resta del semestre.

Mientras que Pocrnjic volvió a estar disponible tras una dolencia muscular. Habrá que ver si el DT lo ubica mañana entre los titulares o como sería lo más lógico por su inactividad ocupa un lugar en el banco de relevos. Los que siguen en recuperación de sus lesiones musculares y no viajarán será Hernán Bernardello y Bruno Bianchi.

Ayer el plantel leproso realizó trabajos livianos en Bella Vista y hubo algunos movimientos tácticos, aunque no se paró a un equipo que se perfile para ser de la partida.

Hoy, a las 8.30, la delegación rojinegra partirá en micro desde Bella Vista rumbo al aeropuerto de Fisherton y allí emprenderá el vuelo de dos horas hacia Curitiba. Ya en destino, el plantel almorzará, dormirá la siesta y a las 18 entrenará en suelo brasileño. Luego, si el tiempo lo permite, reconocerán el campo de juego que será escenario del cotejo de mañana.

La comitiva leprosa estará integrada por los arqueros Luciano Pocrnjic y Nelson Ibáñez; los defensores Fernando Evangelista, José San Román, Leonel Ferroni, Joaquín Varela, Fabricio Fontanini, Stéfano Callegari y Facundo Nadalín; los volantes Víctor Figueroa, Braian Rivero, Juan Ignacio Sills, Jerónimo Cacciabue y Denis Rodríguez y los delanteros Luis Leal, Alexis Rodríguez, Joaquín Torres, Milton Treppo, Daniel Opazo y Héctor Fertoli.