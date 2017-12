"Ves que te matan para robarte"

Lionel Messi volvió a aseverar que sueña con jugar en Newell's, pero dio una de las razones por la que ve condicionado su regreso al país, al tiempo que se lamentó por la inseguridad que se vive. "Mi deseo es que tengamos una Argentina mejor, que podamos vivir con seguridad, con tranquilidad. Muchas veces dije que mi sueño es jugar en Newell's pero que no sé qué es lo que va a pasar. Y una parte de ese no sé está relacionada con el país, con el cómo se vive, con la seguridad. Te matan para robarte. Vos ves esas cosas y te preguntás: ¿cómo voy a llevar a mi hijo ahí? Lamentablemente la sociedad argentina de hoy no es la mejor por todas las cosas que pasan en el día a día. Pero deseo una Argentina mejor, que crezca como sociedad y se viva con tranquilidad", analizó el mejor jugador del mundo.