Vértigo asegurado

Carta firme. Café Fuerte cuenta con antecedentes que avalan su candidatura.

Palermo abrirá sus puertas esta tarde desde las 15 para darle forma a una cartelera de once competencias que estará dedicada a homenajear a profesionales que forman parte activamente de la actividad hípica. El médico veterinario.

Precisamente, en 6º turno se vivirán las alternativas del Handicap Día del Veterinario (1.000 metros), reservado para todo caballo de 5 años en adelante, ganador.

La prueba reunirá en los partidores a un compacto lote de 14 sprinters quienes llegan a esta instancia precedidos de una extensa campaña y encuadrados dentro de una marcada paridad.

En el análisis preliminar, la rajadora no cuenta con un candidato que sobresalga netamente y ello abre un abanico de posibilidades para el grupo que irá en busca de los 120.000 pesos destinados al vencedor.

Como el caso del zaino Café Fuerte, que baja a una categoría más accesible luego del valiente 4º a 2 1/2 cuerpos de Elogiado en la versión "Sprint" de las Estrellas.

Otro de los potables aspirantes a la victoria es Casero de Maltzaga, quien retornó a las oficiales luego de una larga pausa ganando una condicional en gran estilo.

Del resto, Roman Prince acude apoyado en un palmarés efectivo y no extrañaría verlo cruzar el disco con ventajas apreciables.

