Ver juntos a Bielsa Griffa y Martino

"Bielsa cambió una forma de entrenar"

No sólo eso, cambió la idiosincrasia del hincha de Newell's, le modificó el carácter.

Sí, totalmente, bancado a muerte por los dirigentes. Había que entrenar con Bielsa eh?

Era duro.

¿Duro?... Los hinchas de Newell's soñamos con Bielsa y con Martino adentro del club.

Complicado.

Creo que los dos van a volver al club.

El ego no se los va a permitir.

Yo estoy convencido de que sí. ¿Sabés por qué? Porque Newell's los va a necesitar. Y en serio. Para los hinchas de Newell's como yo, la gente de mi edad, las tres personas más importantes de la historia de Newell's son Griffa y su grupo de trabajo, Bielsa con el suyo y el Tata con el suyo. Si ellos se juntaran Newell's estaría entre los 10 equipos más importantes del mundo.

Insisto con una mirada que tiene un altísimo porcentaje de prejuicio. El sentido de pertenencia tan promocionado y ponderable a la vez terminó siendo una lucha de egos...

No lo sé porque yo no tengo ego. Mi ego es común, normal, no es querer mear más lejos que el otro. Nosotros nacimos con Martino como capitán, alguien que condujo un plantel sin gritar. El 11 de julio del 93 entré a un sanatorio casi muerto porque tuve un accidente terrible, la primera persona que vi cuando abrí los ojos fue el Tata. El tipo estuvo todos los días al servicio de mi familia. No le pido laburo, no soy de su círculo íntimo, soy un agradecido a él. Newell's iba camino a descender, era una patriada bravísima salvarlo y él volvió a pesar de que tenía una oferta impresionante de Colombia. Vino, se puso al frente, nos dio a todos el paraguas protector, fue el mejor año de divisiones inferiores y nos enseñó lo que era conducir. Para mí goza de una humildad extrema, como el Gringo Scoponi. Son personas que marcaron época en Newell's.

¿Y en el plantel que dirigiste, había lucha de egos?

No, ¿tenés tiempo? Te doy algunos ejemplos. Diego Mateo puso en peligro su salud futura para jugar infiltrado en un dedo y después tuvo que estar un montón de tiempo parado. Maximiliano Rodríguez es un crack como persona y como futbolista. Sin que se lo pidiera él levantó el tubo para hablar bien de mi laburo con presidentes del Federal A. Siempre tiene el teléfono abierto. Es una persona de bien. Tengo un gran recuerdo de Ignacio Scocco y también de Oscar Ustari, que a pesar de no ser del riñón de Newell's siempre me decía: "Yo sé que vos no sos así, que estás forzando tu personalidad".

A propósito de no ser así, hay gente que dice que sos un serrucho.

No, ni cerca. Hacé una cosa, preguntale a Martino, preguntale a Theiler, a Sergio Giovagnoli, a Gastón Liendo, a Carlitos Polenta, a Lorenzo Sáez, al Negro Jaime, al Galgo Dezotti, a Fabio Cicutti, a Lorente.

Insisto, es una lucha de egos.

... Lo que pasa es que entré al club en 2009 sin hacer política y le dije al Falco Theiler que si en un año me daba cuenta de que no servía, me dedicaba a otra cosa. Y empecé a escalar, a escalar... Hice mi carrera solito y eso a veces no gusta mucho. Sé de dónde viene.

¿Seguro?

Completamente. Me enorgullece.

¿Por qué te dicen Carozo?

Por mi viejo y mi abuelo, aunque algunos dicen que es porque no me traga nadie.