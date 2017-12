El volante Néstor Ortigoza firmó ayer como jugador canalla por 18 meses y le concedió un mano a mano a Ovación. El Gordo promete "dejar todo en la cancha porque quiero lograr la Sudamericana"

De pibito defendía con el alma y todo el orgullo la casaca azul y amarilla de Central. No la de los canallas. Sino la del equipo que representaba a su querido González Catán. Ahí, el Gordo Jona, tal como le dicen en la intimidad, la rompía. El destino ahora le jugó una nueva parada a Néstor Ortigoza. La entidad de Arroyito lo sumó ayer a préstamo por 18 meses sin opción de compra. "Sé que acá hay mucha presión. Pero es algo que me gusta y me siento capacitado para estar a la altura de las exigencias", fue la primera frase que soltó el volante de 33 años en el mano a mano que le brindó a Ovación. "El hincha es muy fanático. Lo que puedo asegurar es que me voy a brindar al ciento por ciento por este club. Vengo a tratar de ganar un campeonato", acotó el mediocampista con la misma simplicidad con la que trata a la pelota en una cancha y con la picardía de todo aquel que nació y se crió en un potrero.

"Estoy bien y muy contento. Feliz de llegar a esta ciudad, que es muy futbolera. Tuve además un lindo recibimiento de la gente. Sé que el hincha de Central es muy fanático porque además lo viví cuando jugué en contra. La verdad es que me siento muy feliz", fueron las primeras pinceladas textuales que fue ofreciendo a corazón abierto el Gordo en una charla íntima con Ovación.

¿Ya caíste que de jugar con tus amigos del barrio en Central del 30 ahora vas a hacerlo en Rosario Central?

Es verdad. Pero recién caí el otro día. Fue cuando nos juntamos con los chicos de Central del 30 para despedir el año y ahí todos me decían que ahora querían la verdadera camiseta de Central. Es algo muy extraño como se van dando las cosas en la vida. Es todo como muy loco, pero a la vez la estoy disfrutando.

¿Y qué es lo primero que se te viene a la cabeza desde lo deportivo?

Que me siento con muchas ganas de hacer bien las cosas. Deseo poder rendir porque vine para aportar mi granito de arena a un grupo, que por lo que me dijeron, es muy unido.

¿Qué fue lo que te sedujo para que ahora decidas ponerte la camiseta de Central?

El hecho de que Central es un club grande y que siempre juega con la cancha llena ya es un lindo desafío. Y otra cosa es el tema de que jugaremos una copa internacional. De hecho, en lo personal tengo una deuda pendiente y es ganar la Sudamericana. Central además necesita ganar un campeonato y por eso ojalá que lo podamos concretar.

¿Qué sabés del club?

Bastante. Arrancaremos el primer partido contra Independiente en Avellaneda, luego jugaremos contra Gimnasia, después tenemos la Copa Sudamericana. Primero seremos locales en el Gigante contra San Pablo y cerraremos la llave en Brasil. Nos espera un lindo desafío.

¿Te comentaron que en este club hay mucha presión?

Sí, lo sé. Pero me siento preparado para asumir lo que me toca. Estoy bien, con ganas y por eso también acepté venir. Lo único que pretendo es poder cumplir con las expectativas que hay. Porque yo también tengo mis expectativas. Lógico que buscaré sobre todo cumplirle a la gente que confió en mi desde el primer momento.

Ahí es donde todo apunta a la figura de Mauro Cetto, ya que fue él quien te contactó y te ofreció sumarte a este proyecto.

Por supuesto. Charlo seguido con el Colo. Tengo una linda amistad desde cuando nos conocimos en San Lorenzo. En su momento le tuve que decir que no porque preferí irme afuera, porque era lo que necesitaba por lo que había pasado en San Lorenzo. Pero ahora cuando llamó, charlamos y acá estamos, cerrando todo. Mauro (Cetto) me conoce muy bien y sabe que sumo para tirar el carro hacia adelante. Vengo a ganar y a brindarme siempre al máximo.

¿Cómo tomás que Leo Fernández te piensa rodear con Maxi González, Pachi Carrizo y Camacho?

Por suerte conozco a la mayoría de los jugadores y sé que tenemos un gran plantel. Contamos con grandes nombres, además de estos que mencionaste hay otros que son muy importantes también. Ojalá podamos cumplir el objetivo porque Central viene haciendo las cosas bien desde hace unos años. Es hora de que se le dé. Y ojalá que sea ahora.

¿Cómo estás desde lo físico tras tu paso por Olimpia?

Bien, ya que estuve haciendo una pretemporada con un profe en Luján. Paré ahora por las fiestas, pero venía entrenando sin problemas. Tengo una base, así que no tendré inconvenientes para arrancar el 3 de enero junto al resto de los muchachos. Quiero ponerme bien y dar el ciento por ciento.

¿Qué le podés aportar al equipo esencialmente?

Me veo dándole la distribución de la pelota. Trataré de recuperarla también porque soy un jugador ordenado. A eso le puedo volcar la experiencia que fui cosechando en todos estos años. Vengo para sumar y dejar todo, eso lo tengo claro.

¿Y a la hora de los penales cómo te ves, porque los ejecuta Ruben?

Antes que nada sé que vengo para sumar. Soy uno más del plantel. Obviamente que me siento preparado y capacitado para patear un penal. Pero también tengo que saber que está Marco Ruben, quien también lo hace muy bien. Después, si me toca lanzar uno lo haré con la responsabilidad que amerita. Y si no me toca, ayudaré a mi compañero desde el lugar que me toque. Vengo a tratar de ganar un campeonato. Y para lograrlo, cada uno debe sumar desde su lugar.

¿Qué veías de Central estando en San Lorenzo?

Algo hermoso. Cada vez que veníamos a Rosario jugábamos con la cancha llena. Eso para el jugador es muy lindo además. Se nota que la gente es muy fanática. Por suerte ahora lo viviré por dentro.