Vende rifas para ir al Mundial

El floretista Ramiro Tasada junta fondos para competir en Hungría Ramiro Tasada tiene 27 años y 20 de esgrimista. Podría decirse que hizo una escolaridad paralela, prácticamente aprendió a leer y a escribir al mismo tiempo que aprendió a empuñar el florete. Hoy ocupa el tercer puesto a nivel nacional y está clasificado al LXXX Campeonato Mundial de Esgrima que tendrá lugar en Hungría (Budapest), organizado por la Federación Internacional de Esgrima (FIE) y la Federación Húngara de Esgrima. El torneo comienza el 15 de julio (él competirá dos días después). Pero por si eso fuera poco también está clasificado al Sudamericano de Paraguay que tendrá lugar en septiembre y al Panamericano de Toronto (Canadá) que comienza en pocos días, pero no irá a esta última competencia porque no alcanzó a juntar los fondos. No se rinde. Pero para poder competir en el Mundial está vendiendo rifas a cien pesos.

A este deportista amateur lo entrena desde hace 14 años Carlos Moyano en el club Universitario de Rosario. Y tiene el mismo problema que afecta a gran parte de la población de este país y a los deportistas no profesionales. Así lo explica: “Debido a la situación económica actual que atraviesa el deporte amateur, me encuentro con altas dificultades de poder concretar mi sueño mundialista”.

Ramiro tirará en la categoría mayor masculina de florete. Si logra vender todas las rifas que se propuso para juntar 2 mil dólares, irá a Hungría con la selección argentina dirigida por Alberto González Biaggio. “Somos doce los de la delegación oficial, pero ocho nos debemos solventar los gastos solos. Los recortes a nivel nacional nos afectaron a todos, pero en este deporte se prioriza el apoyo para sudamericanos y panamericanos porque hay más chances. Hay que popularizar la esgrima en barrios y escuelas, y en eso estamos en Rosario. Si jugamos más deportistas ganamos todos”, dijo Tasada.

En diálogo con Ovación, el esgrimista reconoció que recibió hace pocos días ayuda desde el Concejo (de parte de la edila radical María Eugenia Schmuck), pero aclaró que de vender completamente las rifas podría Santa Fe volver a ser representada por un floretista, luego de que la provincia estuvo ausente en nueve mundiales. El último esgrimista que participó fue Gonzalo Arcuschin, de Gimnasia y Esgrima, en Torino (Italia) durante 2006.

A nivel mundial los favoritos son los italianos, estadounidenses y japoneses. Y a nivel americano se destacan Canadá, México, Brasil y Chile. Tasada competirá en la fase de grupos con floretistas de distintos países (el número uno en argentina es Augusto Cerbello, de 20 años, quien compite en España y está ubicado en el puesto 98 a nivel mundial).

“De chico hacía todos los deportes posibles en Uni: fútbol, rugby, natación, básquet, pero me gustaba ver esgrima y en una oportunidad encontré una medalla de mi papá, que competía en la escuela Dante Alighieri y me quedé en este deporte que carga en su haber con el mito de ser elitista e inseguro, pero nada que ver, nadie se lastima porque estamos protegidos y puede tirar cualquiera”, aseguró antes de remarcar que es una disciplina que requiere el entrenamiento de reflejos y velocidad de reacción.“En el gimnasio no sólo hago pesas sino ejercicios de reacción con pelotitas de tenis o luces de colores”.

¿Indicadísimos para rendir un carné de conductor o barajar las copas y botellas que se caen de una bandeja?

Sí, a eso llamamos justamente reflejo de esgrimista.

Tasada contó que con dos colegas, Silvina Freijes e Iván Oakley, están trabajando con el programa de Esgrima en los colegios en el que el San José ya dio el primer paso hacia adelante. Y dijo, además, que de las tres modalidades de la esgrima, “un arte marcial, pero con objeto”, se quedó con el florete (las otras dos son sable y espada).

“Es un arma liviana y flexible de apenas 500 gramos y debe tocar de punta como la espada, en cambio el sable se usa en filo, contrafilo y punta”, aclaró.

Gimnasio y tiradas son parte de su rutina y también vender rifas. “Dos bicicleterías me ayudaron para que pueda rifar una bici. Ese es el primer premio y como segundo un libro. Cuento hasta ahora con dos sponsors y el apoyo de la Asociación Civil Globo, que tiene radio y difunde la actividad de deportistas”.