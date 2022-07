El juvenil Veliz, el mejor de Rosario Central en la victoria frente a Newell's

El juvenil hizo lo esencial: el gol, que fue lo que sirvió a Central para quedarse con la victoria. De no tener continuidad con Tevez a ser el destacado en el clásico.

Gaspar Servio 5 : No tuvo que revolcarse en casi ninguna. En la de Pablo Pérez ya estaba fuera de foco, pero cumplió. Sacó muchas de arriba.

Facundo Almada 6,5 : Seguro, imponiendo presencia y fue esencial que no perdiera casi ningún mano a mano. mostró personalidad y sobre todo seguridad.

Javier Báez 6: Un partido correcto, sin hacer locuras, sino cumpliendo con lo suyo. Su labor fue de menor a mayor. También estuvo seguro

Juan Rodríguez 4,5: Perdido con la línea de tres. Falló en varias salidas y nunca dio garantías de nada. Se acomodó un poco cuando fue de doble cinco.

Ismael Cortez 5: Arrancó perdido como lateral-volante, perdiendo pelotas fáciles y sin poder ganar el duelo por su carril. En el complemento se asentó y subió el nivel.

Facundo Buonanotte 4,5: Protagonizó una sola importante, que fue cuando lo golpeó Fernández. después de eso se perdió, hasta que tuvo que salió con una molestia.

Walter Montoya 5,5: Participó en la mayoría de las jugadas, pero le faltó claridad con la pelota en los pies. Se lesionó y tuvo que dejar la cancha.

Mateo Tanlongo 5,5: Le faltó presencia en el inicio, donde Pablo Pérez lo complicó. Con el cambio de esquema se reencontró con su función. Ganó varias pelotas.

Lautaro Blanco 6,5: Arrancó contenido, pero cuando se soltó fue una de las armas en ataque que tuvo el equipo. Llegó mucho al fondo y sacó un par de buenos centros.

Jhonatan Candia 5,5: Corrió, exigió y estuvo siempre atento al error del rival. Fue quien ejecutó el tiro libre en el gol de Veliz. Salió extenuado.

Alejo Veliz 7,5: Su gol fue el de la victoria, pero fue quien desgastó a los centrales leprosos, peleando cada pelota. Pudo anotar el segundo pero falló frente a Herrera.

Ingresaron:

Gino Infantino 6: Entró metido, con ganas de demostrar. Participó mucho en el juego y se mostró siempre comprometido con el partido.

Franco Frías 6: Estuvo rápido, incisivo y perforó más de una vez cuando encaró por izquierda. Tuvo un par de cabezazos, sobre todo el primero, con el que pudo convertir.

Marcelo Benítez 5: Entró a colaborar y lo hizo. Su función fue cuidar la pelota, pero sobre todo cubrir espacios cuando el equipo se defendía

Francis Mac Allister 5: Entró para dar una mano en el medio y no lució, pero fue ordenado. En el final cometió una falta innecesaria y le dio un tiro libre a Newell's.

Carlos Tevez, el DT 6,5: Central ganó y eso para el entrenador es fundamental, pero no por ello hay que dejar de mencionar que el planteo inicial no le dio resultado. A su favor hay que decir que ordenó al equipo con la entrada de Infantino. No administró bien los cambios. Igual, con el 1-0 establecido el partido se jugó como Central quiso.

No ingresaron: Juan Pablo Romero, Jorge Broun, Julián Velázquez, Damián Martínez, Ignacio Malcorra, Michael Covea, Luciano Ferreyra, Alan Marinelli.

La figura.