Vecchio sigue errático y encima el Kily no tuvo plan B

El capitán jugó de mayor a menor y sin él Central no supo qué hacer con la pelota.

Sólo chispazos. Vecchio no pudo ser la manija y el canalla no tuvo variantes.

Emiliano Vecchio vivió una de las semanas más complejas desde que regresó a Central, ya que tras la derrota ante Boca en la cancha de Vélez había publicado en las redes sociales que podía ser el final de su estadía como jugador canalla. Pero el capitán recapacitó y no tardó en aclarar que juntó energías para seguir siendo el emblema futbolístico del equipo de Kily González. Y por ello había gran expectativa por su rendimiento ante Godoy Cruz. Pero allí el diez como la mayoría de sus compañeros tuvieron una tarde a contramano y las cosas salieron para el demonio. Los auriazules sumaron una derrota inesperada ante un Tomba que venía para el cachetazo y dio el gran golpe en el Gigante.

Sin dudas que Vecchio no está en su mejor versión en la actual Copa de la Liga Profesional. No logra hacer pesar su gran manejo de pelota ni panorama de juego y ante esta situación el equipo del Kily no tiene plan B.

Central es Vecchio dependiente y cuando el diez no luce el equipo auriazul queda partido y en ocasiones no sabe qué hacer con la pelota en la zona de tres cuartos.

Esta situación de Emiliano es uno de los temas que deberá resolver el Kily. Por un lado recuperar a su emblema y líder futbolístico lo antes posible y, por el otro, encontrar alternativas, variantes y revulsivos para cuando Vecchio no puede plasmar su juego con regularidad. Este es hoy uno de los grandes dilemas del DT en el cortísimo plazo.

Ante el Tomba, Vecchio fue recibido con aplausos de parte de los hinchas que coparon el Gigante de Arroyito. Como una señal de apoyo y respaldo tras la semana compleja que vivió el capitán.

En la etapa inicial participó del circuito de juego ofensivo y aportó en las varias llegadas que generó el canalla. Igual no estuvo fino en el último pase. Luego el diez y el equipo se apagaron. Todo fue confusión e impotencia. Y una dura derrota.