Por esta situación, particular por cierto, que se dio, la pregunta del millón es si Vecchio estará en condiciones de jugar el próximo sábado en San Juan. Y con el antecedente de lo ocurrido en cancha de Lanús es difícil pensar que se lo perderá. Es más, no sólo se espera que forme parte de la delegación que viaje a cuyo, sino que es imposible pensarlo fuera de los once.

El fundamento principal de esta especulación tiene que ver, precisamente, con el razonamiento del propio Vecchio, quien apuntó: “Quiero dar el máximo siempre, es lo mínimo que merece la camiseta de Central. El que no lo entienda no puede representar esta camiseta”.

La lesión en el tobillo existe, no es cuento. No por nada el club informó de la misma a través de un comunicado. Por eso la sorpresa en primera instancia con su viaje y, más pronunciada todavía, cuando el Kily González lo mandó a la cancha.

En la previa lo que se sabía (había algo de suposición pero mucho de información) era que Emiliano viajaba a cancha de Lanús para completar el grupo y para acompañar desde adentro, pero que ni él, ni el técnico, ni el médico se imaginaban que iba a terminar jugado. Lo que se charló antes del viaje fue que se subía al micro, pero sabiendo que la chance de que pudiera jugar, aunque sea unos pocos minutos, era prácticamente remota.

Vecchio2.jpg Vecchio se siente a gusto en el Central del Kily.

Hubo un detalle particular: en los trabajos precompetitivos, antes del inicio del partido, los suplentes trabajaron en un grupo aparte y fue un buen ejercicio prestarle atención a la forma en la que, en ese momento, se movía Vecchio. En medio de trabajos meramente recreativos, el volante ofensivo siempre le esquivó a golpear la pelota con el pie izquierdo. En todo momento lo hizo con el derecho. Fue parte de los recaudos que tomó el jugador para no forzar la zona afectada.

Pero lo que vino después fue otra historia, en la que Central pretendía remontar un el resultado adverso, aunque sin una necesidad extrema en el medio (a esa altura se sabía que Unión estaba perdiendo con Patronato). Sin embargo, el Kily habló con Vecchio, la preguntó cómo se sentía para entrar y el capitán respondió de manera afirmativa. Entonces, Vecchio a la cancha.

Claro que fueron poco más de 20 minutos, pero en lo que el futbolista no se guardó nada, porque aun tomando ciertos recaudos, jugó como suele hacerlo, asumiendo la responsabilidad de la conducción.

Al día siguiente (ayer), Vecchio se sentía bien y ya estaba pensando a futuro, en medio de un domingo en el que interrumpió en dos ocasiones el descanso personal y la vida en familia para realizar un par de sesiones de kinesiología.

“Creo que voy a llegar bien”, le dijo Emiliano a este diario pensando en lo que será el sábado en San Juan, pero asumiendo que lo que hizo fue porque “defender la camiseta de Central amerita un plus”.