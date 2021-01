“Estoy un poco lastimado, pero no estoy muerto. Me recostaré a sangrar un rato y luego me levantaré a pelear de nuevo. Los leones nunca se rinden”. El posteo en la red social Instagram de Emiliano Vecchio fue un mensaje de tranquilidad hacia el hincha de Central, pero la confirmación de lo que un rato antes había informado el club sobre la lesión en el tobillo izquierdo, que lo mantendrá afuera de las canchas por los próximos diez días, lo que es una muy mala noticia para el Kily González, en un momento en el que Central se jugará cosas importantes, como la clasificación a la final de la fase Complementación y de lograr el pasaje, el choque definitorio el sábado 16, en San Juan. En el medio estaba el debut por Copa Argentina (ante Boca Unidos de Corrientes) el próximo martes, pero se decidió postergarlo, sin fecha concreta.