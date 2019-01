Varias voces críticas a la medida

Martín Arroyo, entrenador de la atleta Yanina Martínez (oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016), trabajó gratis hasta que su discípula consiguió la medalla en Brasil. "Con más recortes sería imposible mantener alto rendimiento. Ahora Brian Impellizeri tiene posibilidades de un Parapanamericano en Lima y un Mundial en Dubai, pero sin ayuda de la Nación no podrá competir", anticipó.

El presidente de la CAD, Rodolfo Paverini, le dijo a Ovación que este DNU "es la privatización del deporte". Para él este gobierno es "autoritario y mercantilista" y como CAD denunció a la Justicia la no aplicación de la ley del deporte, en tres años, "nos quieren sacar la personería para que no tengamos potestad para litigar".

Desde la Legislatura santafesina sentaron posición crítica tanto el diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade, como la diputada del Frente Para La Victoria (FJpV) Claudia Giaccone.

"Alemania y España son líderes en deportes populares masivos, como fútbol y básquet, porque no tienen agencias sino ministerios de deportes y en Finlandia, tomada como ejemplo educativo, al deporte no se lo ve como negocio. En el marco de las críticas hay que decir que en la provincia pasa algo similar: la inversión en deporte es mínima. Para 2019 el presupuesto total es de 277 mil millones de pesos y deportes no llega ni al 1%. Los funcionarios dirán que hacen cosas y yo digo que podrían hacer más. Miles de chicas y chicos, sin deportes en sus barrios, sin laburo y fuera del sistema educativo terminan haciendo lo que las mafias de los barrios quieren que hagan. Lo del socialismo es escaso y lo del macrismo es perverso", dijo Del Frade.

Giaccone tampoco ahorró calificativos al momento de hablar del DNU. "Es una verdadera mescolanza de varias leyes, es despotismo legislativo. El macrismo centraliza todo en una Agencia y en un director que depende de la Secretaría de la Presidencia. ¿Por qué violar las facultades del Congreso con un decreto? Este es un paso a las sociedades anónimas, a la venta de predios, al recorte de fondos, algo que ya está sucediendo con Los Topos", dijo la legisladora quien se refirió a la selección de basquet de sordos que quiere viajar el próximo 21 de junio al Mundial de Polonia, pero con la ayuda de la aún Secretaría de Deportes, cubre sólo un pasaje.

El subsecretario de Deportes de Rosario, Adrián Ghiglione, le dijo a Ovación que "lo más grave" fue haber salido del 1% que se le cobraba a cada usuario de celular y que garantizaba el funcionamiento del Enard para giras y becas de deportistas de elite, una medida del gobierno de Cristina de Kirchner.

"Se lograron buenos resultados en los Juegos Olímpicos y de la Juventud, pero se pasó a un monto fijo que con la devaluación se convirtió en exiguo, fue un retroceso: hoy se financia la mitad de los que se financiaba. Además, no debería ser Agencia sino Ministerio. Y sostener a los clubes de barrio debe ser política de Estado: ¿dos ejemplos? Acá Icardi salió del Sarratea y el voleibolista Pablo Crer del Triángulo".