No es casualidad que Joaquín Varela haya clavado el empate agónico del rojinegro ante el Decano. Se tuvo fe para ir a buscar la recompensa al área rival como ocurrió en esta misma Superliga en el cotejo frente a Arsenal, cuando el Cata les dio la victoria a los leprosos también en el epílogo del juego. Ayer se consumía el tiempo de descuento y el guapo zaguero fue a jugar de nueve. "Vi los 45 minutos clavados en el reloj del tablero detrás del arco y me mandé para delante. Les avisé a mis compañeros para que se reacomoden. Ahí me quedó la pelota servida como había pasado contra Arsenal. La paré y le di de punta, debe estar pinchada la pelota. Gracias a Dios entró y nos llevamos un punto de una cancha muy difícil", contó Varela tras el cotejo, en la zona baja del estadio José Fierro.

El pibe de la cantera rojinegra está jugando ante la lesión del experimentado Bruno Bianchi y ayer volvió a aprovechar la oportunidad. Es cierto que durante el juego tuvo aciertos y errores, pero nadie puede recriminarle que va a disputar cada pelota como la última y que en los momentos cruciales del partido se tiene una fe ciega para aportarle soluciones al equipo.

"Venimos trabajando muy bien y estamos haciendo un gran esfuerzo. Hoy (por ayer) merecimos un poco más. Hubiésemos querido ganar, pero siempre es bueno sumar de visitante. Todavía cometemos errores, pero nos estamos afirmando con lo que pretende el nuevo entrenador (De Felippe). El empate llegó tarde, aunque creo que merecimos el triunfo", expresó Varela, todavía emocionado por el gol que hacía un rato acababa de gritar.

Varela aún tiene mucho por aprender en su puesto y él lo sabe mejor que nadie. Igual De Felippe ayer destacó que le gustan los futbolistas que asumen riesgos como el Cata, que terminó siendo el artífice del empate.

"Queremos acostumbrarnos a ganar y no festejamos el empate. Desde mañana (por hoy) hay que enfocarnos en el partido de Copa Sudamericana ante Paranaense", concluyó el autor del grito del desahogo rojinegro.